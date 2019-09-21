Fenerbahçe çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig'de ilk iki 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemeyen F.Bahçe bugün A.Gücü'nü yenip yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de ilk iki 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemeyen F.Bahçe bugün A.Gücü'nü yenip yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Moses, Isla, Jailson Emre Belözoğlu ve Hasan Ali'nin bugünkü mücadelede görev alması beklenmezken konuk takımda ise Kitsiou yok. Kanarya'da kaleci Altay Bayındır, forma giymesi halinde bugün eski takımına karşı mücadele edecek. 21 yaşındaki file bekçisi, A.Gücü'nün altyapısından yetişti.