Horoz telafi peşinde

Yukatel Denizlispor bugün deplasmanda saat 17.30'da Kayserispor'a konuk olacak. Zorlu karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta taraftarı önünde Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor bugün zorlu deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Yeşil-siyahlı ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Uzun yıllar sonra Süper Lig'e dönen Denizli ilk 4 haftada 7 puan toplama başarısını gösterdi.



GÖNÜL ALACAĞIZ



Horoz'un konuk olacağı Kayserispor ise 4 haftada 2 puanı hanesine yazdıra bildi. Yeşil-siyahlılar geçen hafta evinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olurken, Kayserispor ise deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Taraftarımız karşısında Konya önünde beklenmedik mağlubiyet aldık. Zorlu Kayseri deplasmanında o kaybı telafi etmek istiyoruz" dedi.