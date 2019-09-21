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Horoz telafi peşinde

Horoz telafi peşinde
Giriş Tarihi: 21.9.2019

bugün deplasmanda saat 17.30'da 'a konuk olacak. Zorlu karşılaşmayı hakem yönetecek

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta taraftarı önünde Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor bugün zorlu deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Yeşil-siyahlı ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Uzun yıllar sonra Süper Lig'e dönen Denizli ilk 4 haftada 7 puan toplama başarısını gösterdi.

GÖNÜL ALACAĞIZ

Horoz'un konuk olacağı Kayserispor ise 4 haftada 2 puanı hanesine yazdıra bildi. Yeşil-siyahlılar geçen hafta evinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olurken, Kayserispor ise deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Taraftarımız karşısında Konya önünde beklenmedik mağlubiyet aldık. Zorlu Kayseri deplasmanında o kaybı telafi etmek istiyoruz" dedi.

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