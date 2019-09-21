İzmir aşkıyla

TFF 1. Lig'de 2'de 2 yapan Altay, İzmir Atatürk Stadı'nda 16.30'da hakem Alper Çetin'in yöneteceği maçta Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Geçen hafta Eskişehirspor'u yenen Altınordu ise saat 16.30'da başlayacak mücadelede Osmanlı'ya rakip olacak

TFF Birinci Lig'de mücadele eden İzmirli ekipler Altay ve Altınordu bugün birbirinden zorlu karşılaşmalarda puan arayacak. 1. Lig'de son iki maçında Balıkesirspor ve Boluspor'u mağlup ederek zirve iddiasını ortaya koyan Altay, İzmir Atatürk Stadı'nda Keçiörengücü'nü konuk edecek.



SAKAT VE CEZALI YOK



Saat 16.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Alper Çetin yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte zorlu müsabaka öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Keçiörengücü Birinci Lig'e yeni yükseldi. Uzun süredir beraber oynayan oyunculardan kurulu bir ekip. Ekibimizin inancı ve motivasyonu tam. Haftayı üç puanla kapatıp Türkiye Kupası'ndaki karşılaşmamıza odaklanacağız" şeklinde konuştu.



"KAZANACAK GÜÇTEYİZ"



TFF Birinci Lig'de geçtiğimiz hafta kendi taraftarı önünde Eskişehirspor'u mağlup ederek ilk galibiyetini alan Altınordu ise deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olacak. Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak olan müsabaka da Yasin Kol düdük çalacak. Çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Biz kendi oyun sistemimizi sahaya yansıtarak bu maçta kazanmayı istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz" diye konuştu.



SAKATLAR CAN SIKIYOR



Altınordu'da sakatlıkları devam eden orta saha Okan Derici, forvet Kemal Rüzgar ve stoper Mehmet Enes Sığırcı Osmanlıspor önünde forma giyemeyecek. Son iki haftadır forma giyemeyen Muhammed iyileşti.



KOZU TARAFTARI



Süper Lig hedefiyle sezona başlayan Altay'da Keçiörengücü karşılaşmasında en büyük kozu taraftarı olacak. Siyah-beyazlıların bugün karşılaşmaya büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Altay yönetimi maçın bilet fiyatlarını 15 lira olarak belirledi. Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, "Her maça motive olarak çıkıyoruz. Rakibimiz bu sezon lige yeni yükseldi. Yeni takımlar lige daha fazla konsantre oluyor. Atatürk Stadı'nda taraftarımızın da desteğini alarak galip gelmek istiyoruz. Üçte üç yaparak zirve yarışındaki güçlü iddiamızı da sürdüreceğiz" dedi.