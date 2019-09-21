Kara tablo!

Türkiye, ülke puanı sıralamasında 11. sırada yer alıyor. Eğer sezonu bu sırada bitirirsek Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi’ne direkt katılmak için Devler Ligi şampiyonunun yine bu lige vize almasını bekleyecek

Avrupa'daki temsilcilerimiz G.Saray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in ilk haftada aldığı sonuçlar, gelecek adına tehlike çanlarının çalmasına sebebiyet verdi. 4 takımımızdan sadece G.Saray'ın puan aldığı haftada UEFA Avrupa Ligi'nde sıfır çekerken tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşadık. UEFA'nın son 5 yılı dikkate alarak yaptığı ülke puanı sıralamasında geçtiğimiz sezon 10. sırada yer alan Türkiye 30 bin 600 puanla, 11. sıraya düştü. 11. Hollanda 31 bin 350 puanla önümüzdeki 31 bin 100 puanlı Ukrayna'yı geride bırakıp 9.'luğa yükseldi. Takipçimiz Avusturya'nın üç ekibi Salzburg, LASK ve Wolfsberger ise 29 bin 725 puanla ensemizde yer alıyor.



LÜKSEMBURG BİZİ GEÇTİ!



Türkiye sıralamayı 11. bitirmesi halinde Süper Lig Şampiyonu'nun ön eleme ihtimali var. Avrupa Ligi'nde play-off oynayan takım ise iki eleme geçebilir. Bu durumda şampiyonun Devler Ligi'ne direkt girmesi için tek umut Şampiyonlar Ligi'ni şampiyon bitiren takımın kendi liginde Devler Ligi bileti alması olacak. Ekiplerimiz bu sezon topladığı ülke puanlarıyla FIFA sıralamasında 113. Lüksemburg'un bile gerisinde kalırken aralarında Kuzey İrlanda, Ermenistan, Letonya, Liechtenstein'in yer aldığı 35 ülke bizden fazla puan topladı.



KARİUS YİNE HEDEF ADAM



Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olmasının yankıları sürerken Alman kaleci Loris Karius'un yaptığı hata İngiliz basınının da gündemine oturdu. The Sun ve Daily Mail gazeteleri, "Loris Karius, kötü kafa vuruşuyla ve takım arkadaşına çarparak bir başka komik hataya daha imza attı ve golü hediye etti." ifadelerini kullanırken Metro ise "Karius, UEFA Avrupa Ligi'nde felaket bir hataya imza attı." yorumunu yaptı. Daily Express gazetesi ise Liverpool taraftarlarının eski kalecileri için sosyal medyaDAN yaptıkları alaylı yorumlara yer verdi ve "Liverpool taraftarları da Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçında hata yapan Loris Karius'a tepkili: Hiç sürpriz değil" başlığını kullandı.