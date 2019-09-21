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Karşıyaka Erbaa önünde

Karşıyaka Erbaa önünde
Giriş Tarihi: 21.9.2019

3. Lig 2. Grup'ta geçen haftayı maç yapmadan geçiren Karşıyaka bugün deplasmanda Erbaaspor'a konuk olacak. 'ndaki mücadelede saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem yönetecek.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen haftayı maç yapmadan geçiren Karşıyaka bugün deplasmanda Erbaaspor'a konuk olacak. Erbaa İlçe Stadı'ndaki mücadelede saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Sercan Murat Gündüzler yönetecek. Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Hakan Denizci ve Caner Cengiz dışında eksik oyuncu bulunmuyor. İzmir ekibi ilk 2 maçta topladığı 1 puanla ligin alt sıralarında yer alıyor. Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros, "Erbaaspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyoruz" dedi. Yeşil-kırmızılıların bugün sahaya, kaleci Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Özgür, Fatih, Mustafa Aşan, Harun, Doğukan, Mustafa, Hakan Kuş ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

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