Karşıyaka iyi başladı

Pınar Karşıyaka, ev sahibi olduğu geleneksel Pınar Protein Cup'taki ilk maçında Bosna Hersek temsilcisi BC Igokea'yı 74-69 mağlup etti. Karşıyaka, bugün 16.00'da Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yle şampiyonluk için karşılaşacak.
Pınar Karşıyaka, ev sahibi olduğu geleneksel Pınar Protein Cup'taki ilk maçında Bosna Hersek temsilcisi BC Igokea'yı 74-69 mağlup etti. Konuk ekip ilk çeyreği 20-19 önde kapatırken devre 35-35 sona erdi. Üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyan Kaf-Kaf, son çeyreğe 60-53 önde girdi. Son periyotta da kontrollü oyununu sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, salondan 74-69 galip ayrıldı.
SARICA İLE HASRET GİDERDİLER
Kaf-Kaf'ta 3 yıl sonra yuvaya geri dönen Başantrenör Ufuk Sarıca ve yenilenen kadro, ilk kez bu maçla taraftarla buluştu. Yeşil-kırmızılı taraftarlar Ufuk Sarıca'yı ilk maçta alkışlarla karşıladı. Karşıyaka'da Triche 18, Taylor ve Nusret 10'ar sayıyla galibiyete katkı yaptı. Karşıyaka, bugün 16.00'da Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yle şampiyonluk için karşılaşacak.
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