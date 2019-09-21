Süleyman Dünya ikincisi

Rıza Kayaalp’in 4. kez grekoromen stilde dünya şampiyonu olmasının ardından dün de Fethiyeli güreşçi Süleyman Atlı finalde Rus rakibine yenilip gümüş madalyanın sahibi oldu

Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da devam ediyor. Rıza Kayaalp'in 4. kez grekoromen stilde dünya şampiyonluğuna ulaşıp göğsümüzü kabartmasıyla dün de gözler serbest stilde 57 kiloda finale yükselen milli gururumuz Süleyman Atlı'ya çevrildi. Serbest stilde mindere çıkan Süleyman Atlı ilk maçında Çinli Shaofeng Liang'ı 12-2 sayı tuşu ile ikinci maçında İtalyan Givi Davidovi'yi 10-0 sayı tuşuyla yenerek çeyrek finalist olmuştu. Çeyrek finalde de Sırp Stevan Andria Micic'i 5-4 yenen Milli sporcu bu sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini de almış oldu.



ATLI HENÜZ 25 YAŞINDA



Daha sonra yarı final maçında 3-1 geride olmasına rağmen Kazak Nurislam Sanayev'i 5-3 mağlup eden Süleyman Atlı adını finale yazdırdı. Finalde Rus Zavur Uguev karşılaşan sporcumuz rakibine 13-3 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. 1994 Muğla'nın Fethiye İlçesinde dünyaya gelen Süleyman Atlı, Gençlerde Uluslararası Yaşar Doğu turnuvası, Avrupa ve Dünya Gençler şampiyonu olan Süleyman Atlı, son olarak da 2. Dünya Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda da şampiyon olarak adını olimpiyatlara yazdırmayı başarmıştı.