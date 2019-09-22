Akhisarspor'un konuğu Hatay

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Akhisarspor, Hatayspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak mücadelenin hakemi Erkan Özdamar.

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Akhisarspor, Hatayspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak mücadelenin hakemi Erkan Özdamar. Sakatlığı süren İrfan forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlılarda, sakatlıkları geçen Elmar Bjarnason, Eray Ataseven ve Çekdar Orhan'ın forma giyebileceği açıklandı. Akhisarspor, Hatayspor'la tarihinde ilk kez rakip olacak. 4 haftada 7 puana ulaşan Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, Hatayspor'u yenmek istediklerini söyledi. Altıparmak, "Hatayspor müsabakası bizim final maçlarımızdan bir tanesi. Kazanmayı çok istiyoruz" diye konuştu.