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Akhisarspor'un konuğu Hatay

Akhisarspor'un konuğu Hatay
Giriş Tarihi: 22.9.2019

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Akhisarspor, Hatayspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak mücadelenin hakemi .

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Akhisarspor, Hatayspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak mücadelenin hakemi Erkan Özdamar. Sakatlığı süren İrfan forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlılarda, sakatlıkları geçen Elmar Bjarnason, Eray Ataseven ve Çekdar Orhan'ın forma giyebileceği açıklandı. Akhisarspor, Hatayspor'la tarihinde ilk kez rakip olacak. 4 haftada 7 puana ulaşan Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, Hatayspor'u yenmek istediklerini söyledi. Altıparmak, "Hatayspor müsabakası bizim final maçlarımızdan bir tanesi. Kazanmayı çok istiyoruz" diye konuştu.

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