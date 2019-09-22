Altınordu yıkıldı

TFF 1. Lig'de Altınordu, deplasmanda Osmanlıspor'a karşı 27'de Mbu'nun golüyle yenik duruma düştü. 46'da Muhammed ile eşitliği sağladı. 66'da Beykan'ın golüne engel olmadı

TFF 1. Lig'de geçen hafta Eskişehirspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Altınordu, deplasmanda Osmanlıspor'a 2-1 kaybetti. 6. dakikada savunma arkasına gönderilen topa Ayuk Mbu hamle yaptı, kaleci Erhan karşı karşıya pozisyonda yatarak meşin yuvarlağı rakibin ayaklarından çekip aldı. 27'de Ali Eren'in ortasında Erdem Çetinkaya kafayla topu sağa indirdi, Ayuk Mbu savunmanın arasından gelişine vurdu: 1-0. 36'da Oğuz sıfıra kadar inip orta-şut karışımı içeriye gönderdi, Erhan direk dibinde topu çeldi. 46'da ceza sahasınde topla buluşan Muhammed vurdu: 1-1.



BEYKAN BİTİRDİ



66'da Mele'nin degajından ceza sahası yayı üzerine gönderilen top Sinan Osmanoğlu'nun kafasından sekti, koşarak gelen Beykan Şimşek aşırtma bir vuruşla topu kalecinin üzerinden filelere gönderdi: 2-1. Maçta başka gol olmadı, Altınordu 2-1 kaybetti.



EROĞLU'NDAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Osmanlıspor maçının ilk 11'inde üç değişiklik yaptı. Genç teknik adam, geçen hafta Eskişehirspor'u 4-1 yendikleri maçta görev verdiği Ali Mert, Egehan ve Ersel'i Başkent ekibi karşısında yedek kulübesine çekti. Eroğlu, defansta Ali Mert'in yerinde Ufuk'a, orta sahada Egehan'ın yerinde sakatlıktan çıkan Muhammed'e, forvette de Ersel'in yerinde Yasin'i tercih etti. Eskişehirspor ile oynanan maçta ikinci yarıda oyuna giren ve bir gol atan Burak İnce de yedek soyundu. Kırmızı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren orta saha oyuncusu Okan Derici, forvet Kemal Rüzgar ve stoper Mehmet Enes Sığırcı forma giyemedi.