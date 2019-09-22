Aslan seri pesinde

Süper Lig’de son iki maçını kazanan G.Saray, bugün Y.Malatya deplasmanında da gülmek istiyor. Saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de son iki haftada önce deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-2 mağlup eden geçen hafta ise evinde Kasımpaşa'ya 1-0 üstünlük sağlayan G.Saray, bugün deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u da yenip bir seri yakalamak istiyor. Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Arda Kardeşler, daha önce 3 kez Galatasaray'ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekipte Belhanda ile Emre Akbaba'nın sakatlıkları sürerken Feghouli ve Selçuk da kadroya alınmadı.



YILDIZLARIN CEZASI BİTTİ



G.Saray'da cezalarını tamamlayan Jean Michael Seri, Florin Andone ile Emre Mor, bugünkü karşılaşmada görev verilmesi halinde oynayabilecek. Seri, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giyememişti. Emre Mor ise İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartla Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşmüştü. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone de İngiltere'de forma giydiği Brighton'un Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. 3 maçlık cezasının 2'sini Galatasaray'a transfer olmadan çeken Andone, bu nedenle Kasımpaşa maçında oynayamamıştı.