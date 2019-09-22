Horoz puanı kaptı

Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra dönüp harika bir giriş yapan Denizlispor, Kayserispor ile yenişemedi. Denizlispor, Kayserispor deplasmanından 1 puanla döndü

Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra dönüp harika bir giriş yapan Denizlispor, Kayserispor karşısında da puan kaybetti: 1-1. 3. dakikada Mensah'ın soldan ortasında Adebayor kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı. 13'te Kayserispor golü buldu. Bu dakikada Lopes, topu cezaalanı içerisindeki Adebayor'a aktardı. Adebayor, arka direkte bulunan Pedro Henrique'ye pasını çıkardı. Bu futbolcu, topun gelişine vurarak golünü attı: 1-0. 74'te Denizlispor çok adamla rakip sahaya yerleşti. Kaleye uzak bir mesafede topla buluşan Murawski çok sert bir şut çekti ve harika bir gole imza atarak skoru ilan etti: 1-1.