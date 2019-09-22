İşte özlenen tablo

Ligde ilk 4 maçta galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, evinde Konyaspor'u sahadan silerken güzel futboluyla taraftarlarını umutlandırıp, rakiplerine de gözdağı verdi

Spor Toto Süper Lig'de sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Göztepe, evinde Konyaspor'u yenerek hayata döndü. Ligde ilk 4 maçta gol atamadan üst üste iki yenilgi, iki de beraberlik alan ve oynadığı futbolla eleştirilerin odak noktası olan Göztepe, Konya önünde kendini buldu.



KARA BULUTLAR DAĞILDI



Konyaspor'u sahasına hapseden ve sayısız gol pozisyonu yakaladığı maçta Alpaslan'ın kritik penaltısıyla üzerindeki kara bulutları dağıtan İzmir ekibi 5 puana ulaşırken, ilk zaferini elde edip sezonun ilk golünü kaydetti. Sezonun en iyi futbolunu sergileyen Göz-Göz gelecek için oldukça umut verdi.



GALİBİYETİ KUTLADI



Sarı-kırmızılılar, Doğanlar Stadı'nı dolduran taraftarlarıyla kenetlendi. İlk zaferini tek golle elde eden Göz-Göz'ün maç sonunda taraftarlarıyla galibiyetini kutladı. Sahadaki mücadelenin karşılığını alan Göz-Göz, sezon başından bu yana takıma yöneltilen eleştirileri de savuşturmuş oldu.



İLKLERİN MAÇI OLDU



Göztepe, Konya galibiyetiyle sezonun ilklerine imza attı. Sarı-kırmızılılar, 1-0'lık galibiyetle sezonun ilk 3 puanını alırken, aynı zamanda 5. haftada ilk golünü attı. Aynı zamanda Göztepe, ilk penaltı golüne de imza attı. Maçta kırmızı kart gören Poko, oyun dışında kalan ilk futbolcu oldu.



KONYASPOR İYİ GELİYOR



Göztepe, Konyaspor'a karşı aldığı galibiyetle rakibi karşısında üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, son iki sezonda yeşil-beyazlı ekip ile oynadığı maçlardan 2 galibiyet alırken iki maçtan beraberlikle ayrıldı. Göztepe rakibi karşısındaki başarılı serisini sürdürürken ilk 4 maçta 6 puan toplayan rakibine de arayı açma fırsatı tanımadı. 4 maçta 3 beraberlik 1 galibiyet alan Konya, sezonun ilk yenilgisini de Göztepe'den aldı.



ALPASLAN SIRTLADI



Göztepe'nin geçen sezonki kadrosunda yer alan Alpaslan, Konyaspor önünde verilen kritik görevi mükemmel yaparak takımını zafere taşıdı. Gerçek mevkisi olmamasına rağmen, Çaykur Rizespor ve Konya maçlarında stoper olarak görev yapan Alpaslan, attığı penaltı golüyle İzmir ekibine hayat verdi. Konya maçında bir golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmayan Alpaslan, penaltıdan bulduğu golle takımın kaderini değiştirdi. Başarılı futbolcu savunmadaki performansıyla da alkış aldı. Rakip forvetlere geçit vermeyen ön libero, Titi ile birlikte iyi bir ikili olurken formayı Tuna'dan kaptı.



TARAFTARLARLA DA BARIŞTI



Kritik önemdeki Konyaspor karşılaşmasında Göztepe'nin tek golünü penaltıdan atan Alpaslan, taraftarlarla da barıştı. Geçen sezon takım arkadaşı Halil ile birlikte sarı-kırmızılı taraftarlarla bir tatsızlık yaşayan başarılı futbolcu, sahadaki mücadelesiyle yeniden tribünlerin gözüne girmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, Alpaslan'a maç sonunda sevgi gösterisinde bulundu.



JEROME'A TAM NOT



Tamer Tuna, ileri uçta şimdiye kadar ilk 5 haftada farklı varyasyonlar denedi ama geçen yılki kadrodan takımda kalan İngiliz golcü Jerome formayı kaptı. Napoleoni'nin yanı sıra Eren, Deniz ve genç Ege Özkayımoğlu'nu bu bölgede deneyen Tuna, Jerome'u bu müsabakada ilk onbirde oynattı. İngiliz golcü performansıyla göz doldururken teknik patron Tuna, maç sonunda Eren'in tam hazır olmadığını Jerome'un performansından ise memnun olduğunu dile getirdi.



CASTRO DÖNDÜ



Göztepe'nin geçen hafta oynadığı Rize maçında oyuna giremeyen Andre Castro, Konya maçında 1 hafta aradan sonra sahaya döndü. Portekizli futbolcu yine yedek soyunurken 54'te Napoleoni'nin yerine oyuna girip orta alanda önemli işler yaptı.



GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI



Göztepe'nin yeni transferi 36 yaşındaki Marcio Mossoro, Konya maçındaki futboluyla tam not aldı. Maç boyunca hücumu yönlendiren Brezilyalı futbolcu enerjisiyle rakip futbolculara göz açtırmadı. İlerlemiş yaşına rağmen 90 dakika boyunca oldukça diri bir görüntü sergileyen Brezilyalı oyuncunun performansı sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi.

BURAK HAKERLER