Karşıyaka yine kayıp

TFF 3. Lig 2. Grup’ta istediği sonuçları alamayan, geçen hafta Kozan’a yenilen KSK, bu kez deplasmanda Erbaaspor’a da yenilerek ligin 3. haftasında da henüz galibiyetle tanışamadı

TFF 3. Lig İkinci Grup'ta son iki haftada galibiyete hasret kalan Karşıyaka, Erbaa deplasmanından da puansız ayrıldı. İzmir ekibi geride kalan 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi. Karşıyaka rakibi karşısında maça atak başladı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Doğukan'ın sol çaprazdan kullandığı serbest atışta top kaleci Taylan'da kaldı. 12'de Hakan'ın kafa pasında topla buluşan Doğukan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 20'de İsmail Baydil'in ortasında İsmail Bulut'un şutunda top dışarıya çıktı.



KAF-KAF YIKILDI



Maçın 26. dakikasında ev sahibi Erbaa golü buldu. Bu dakikada İsmail Bulut'un şutunda Metin'e çarpan top kaleci Erdoğan'ı yanıltarak ağlarla buluştu: 1-0. 37'de İsmail Bulut'un soldan ortasında müsait durumdaki Oğuzhan'ın şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı. 66'da İsmail Baydil'in kullandığı korner atışında topu önünde bulan Berat farkı ikiye çıkardı: 2-0. 67'de Murat'ın sol çaprazdan sert şutunda top direğin dibinden dışarıya çıktı. Karşıyaka maçı 2-0 kaybetti.



KAF-KAF SEVGİSİ MESAFE TANIMAZ



Karşıyaka'yı taraftarı Tokat'ın Erbaa ilçesinde oynanan maçta yalnız bırakmadı. Cumartesi akşamı Karşıyaka Çarşı'dan kalkan otobüsle yeşil-kırmızılılar İzmir'e 1006 kilometre mesafedeki deplasmanda takımlarının yanında oldu. Karşıyaka taraftarına otobüsü Kınık Belediyesi'nin tahsis ettiği açıklandı. Maçtan sonra hemen dönüşe geçen Karşıyakalılar 90 dakika için 2 bin 12 kilometre yol kat etti. KSK'li taraftarlar maç boyunca takımlarına destek verdi. Yeşil-kırmızılılarda futbol şube sorumlusu olarak göreve getirilen İbrahim Palaoğlu dün kafilenin başında ilk kez bir deplasmanda yer aldı.