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Menemenspor Es-Es sınavında

Menemenspor Es-Es sınavında
Giriş Tarihi: 22.9.2019

TFF 1. Lig ekiplerinden bugün deplasmanda 'a konuk olacak. 'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Kritik mücadele beIN Sports Max HD 1'den yayınlanacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor bugün deplasmanda Eskişehirspor'a konuk olacak. Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Kritik mücadele beIN Sports Max HD 1'den yayınlanacak. Geçen hafta sahasında Akhisarspor'a penaltıdan yediği golle mağlup olan sarı-lacivertliler zorlu Eskişehir deplasmanında galip gelerek taraftarı önünde kaybettiği puanları telafi etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren sağ bek Semih ameliyat olduğu için uzun süre takımdan ayrı kalacak. Semih'in yokluğunda savunma sağında Mehmet Boztepe görev yapacak.

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