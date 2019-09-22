Pınar Karşıyaka rahat kazandı

Pınar Karşıyaka'nın basketbolda yeni sezon öncesi geleneksel olarak düzenlediği hazırlık turnuvası Pınar Protein Cup'ta şampiyon, son maçta Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 86-65 mağlup eden ev sahibi Karşıyaka oldu.

Pınar Karşıyaka'nın basketbolda yeni sezon öncesi geleneksel olarak düzenlediği hazırlık turnuvası Pınar Protein Cup'ta şampiyon, son maçta Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 86-65 mağlup eden ev sahibi Karşıyaka oldu. Turnuvada ilk gün Bosna Hersek temsilcisi BC Igokea'yı mağlup eden Karşıyaka, Büyükçekmece'yi de rahat geçerken Taylor 19, Triche 17 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı süren Crocker, ayağında ağrı bulunan Semih Erden ve takıma hafta başında katılacak M'Baye forma giymedi. Devreyi 51-26 önde kapatan KSK maçı da 86-65 kazandı. Pınar Cup sonrası takımlara katılımları için şilt verildi.