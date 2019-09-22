Taha Akgül dünya ikincisi

Dünya Güreş Şampiyonası finalinde ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili'yle 6-6 berabere kalan Taha, son anlarda verdiği puanlar nedeniyle şampiyonluğu kaçırdı

RIZA Kayaalp'in altın, Süleyman Atlı'nın gümüş madalya kazandığı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kilo serbest stilde Taha Akgül, finalde şampiyonluğu kaçırdı. Serbest stilde sikletinde rakiplerine puan vermeden finale kadar yükselen Taha Akgül, 2. turda Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasanboy Rakhimov'u 3-0 ve yarı finalde de Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek kariyerinde 4. kez finale kaldı. Gürcü Geno Petriashvili ile eşleşen Taha, son saniyelerine 6-4 önde girdiği müsabakayı 6-6 berabere bitirdi.



2018'İN İZLERİNİ SİLDİ



TAHA 2. olurken Patriashvili'yle şampiyonluğa ulaştı. Gürcü Geno Petriashvili'yi son olarak 2019'un Mart ayında yapılan Avrupa Şampiyonası finalinde 7-0 yenen Taha 2017'de Dünya Şampiyonası finalinde 3-1 kaybettiği rakibinden rövanşı almayı başaramadı. Milli güreşçimiz daha önce Dünya Şampiyonası'nda 2014 ve 2015'te altın madalya kazanmış, 2017'de ise gümüş madalya elde etmişti. 2018 Dünya Şampiyonası'nda hiç beklenmedik bir şekilde erken elenen ve madalya alamayan Taha Akgül bu final başarısıyla geçen yılki kürsü dışında kalmanın başarısızlığını yenmiş oldu. 28 yaşındaki başarılı sporcumuz iki yıl sonra gelen bu ikinciliğe sevinemedi.



MİNDERİN EFSANESİ



Kazakistan'ın Nur Sultan kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili'yle 6-6 berabere kalan ancak son puanları rakibi aldığı için ikinci olan Taha 2017 Dünya Şampiyonası finalinde yenildiği rakibinden yine rövanşı alamadı. Kariyerinde 7 Avrupa ve bir de olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, 4 kez finale yükseldiği Dünya Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanmıştı.