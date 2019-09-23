AKİGO evinde kral

Yeşil-siyahlılar, 16. dakikada Burhan ile öne geçti. Hatayspor 25’te Alican ile skoru eşitledi. 45+1’de Burhan takımını yeniden öne geçirirken, son sözü 90+3’te Cikalleshi söyledi

TFF 1. Lig'de Akhisarspor, sahasında Hatayspor engelini aştı: 3-1. 10. dakikada Furkan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Mirkan'ın kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti. 16'da Cikalleshi'nin pasında topu alan Muhammet, ceza sahasına iyi bir koşu yapan Burhan'ı topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Burhan'ın şutunda top ağlarla buluştu: 1-0 21'de Mirkan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Selim'in şutunu Gökhan kurtardı. 25'de Hatayspor atağında ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırdığı topa 18 yayı üzerinde gelişine vuran Alican'ın şutu ağlarla buluştu: 1-1. 36'da Kontra atakta topla buluşan Gökhan, topla ilerledikten sonra kaleye şutunu gönderdi. Top az farkla yandan auta gitti.

BURHAN YENİDEN SAHNE ALDI

45+1'de Muhammet'in defansın arkasına gönderdiği şık pasta topla buluşan Burhan topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 2-1. 50'de Muhammet'in ara pasında topla buluşan Cikalleshi rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı. 90+3'de Muhammet'in başlattığı kontra atakta sol kanatta topla buluşan Bjarnason, Rotman'ı gördü. Topla ceza sahasına giren Rotman, ceza sahası içinde boş pozisyondaki Cikalleshi'ye pasını verdi. Topu kontrol eden Cikalleshi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1. Karşılaşma 3-1 Akhisar üstünlüğüyle bitti.

KENAN MOLLA