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maziyi arıyor

Bodrum maziyi arıyor
Giriş Tarihi: 23.9.2019

2. Lig’de geçen sezon 4 haftada 9, 2017-2018 sezonunda ise 5 puan toplamayı başaran yeşil-beyazlılar, şampiyonluk hedefiyle çıktığı bu sene 2 puanda kaldı

2. Lig Kırmızı Grup'ta 2019-2020 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, mazisini arıyor. 2016-2017 sezonunda 3. Lig'de şampiyon olup 2. Lig'e yükselen yeşil-beyazlılar, 3 sezondur mücadele ettiği 2. Lig'deki en kötü sezon başlangıcını yaptı, taraftarlarını üzdü. 2017-2018 sezonunda ilk 4 haftada sahasında Sarıyer'i 1-0 yenen, Sancaktepe Belediyespor'la 2-2 ve Amed Sportif'le 1-1 berabere kalıp, Bursa'da İnegölspor'a 2-1 mağlup olan ve 5 puan toplayan Bodrumspor, geçen sezon ise ilk 4 haftalık süreçte evinde Eyüpspor'a 3-2 yenildi, ardından Ankara Demirspor'u 1-0, İnegölspor'u 3-0 ve dış sahada Gaziantepspor'u 1-0 mağlup ederek 9 puan toplamayı başarmıştı.

BU YIL GALİBİYETE HASRET KALDI
SEZONA Ankara Demirspor'a 3-2 yenilerek başlayan Bodrumspor, sahasında Sivas Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı, ardından Etimesgut Belediyespor'la deplasmanda 1-1'lik sonuç aldı, 4. haftada sahasında Vanspor'a 4-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşattı. Şampiyonluk parolasıyla çıktığı sezonda 2 puanla 14. sırada yer alan Ege temsilcisi, galibiyetle tanışamadı, sınıfta kaldı.

ÜMİT YÖNEY

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