Cim-Bom kaçamadı

Sarı-kırmızılılar, iyi başladığı mücadelede aradığı golü 23. dakikada Seri ile buldu. İkinci yarıda Aslan yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 89. dakikada Guilherme maçta son sözü söyledi

Süper Lig'de Galatasaray, dev derbi öncesi deplasmanda Malatyaspor ile yenişemdi: 1-1. 10. dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Donald'ın vuruşunda meşin -yuvarlak üstten auta çıktı. 20'de ceza sahası dışından Guilherme'nin vuruşunda top farklı bir şekilde auta gitti. 22. dakikada Jahovic'in ceza alanı sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı. 23'te sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında ceza sahası içinde Seri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 25'te sol kanattan Ömer Bayram'ın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Luyindama'nın kafa vuruşunda kaleci köşeden topu güçlükle çıkarttı. 28'de sağ kanattan Seri'nin ortasında ceza sahası dışında uygun durumda Babel'in kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi. 63'te Malatyaspor atağında Afriyie'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Muslera son anda uzanarak topu köşeden çıkardı.

GUİLHERME YIKTI

78'de Babel'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lemina'nın vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topa Babel'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 89'da sağ kanattan Afriyie'nin serbest atışında Jahovic'in kafayla indirdiği topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Guilherme'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. 90+3'te Jahovic'in pasıyla buluşan Fofana rakibini geçip şutunu çekti, top üstten auta gitti. Başka gol olamdı ve mücadele 1-1 sona erdi.



ANDONE'NİN İLK MAÇI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone, sarıkırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi, İngiltere'de forma giydiği Brighton'ın Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. Üç maçlık cezasının 2'sini Galatasaray'a transfer olmadan çeken Andone, bu nedenle Kasımpaşa maçında oynayamamıştı.



ASLAN'DA ROTASYON

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçına göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Brugge maçında 11'de forma giyen Mariano, Lemina, Feghouli ve Falcao'nun yerine Malatya deplasmanında Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Adem Büyük ve Andone görev yaptı. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Emre Akbaba, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almadı.



KARŞILAŞMAYA BÜYÜK İLGİ

SÜPER Lig'de 8 puanla 5'inci sırada yer alan Galatasaray ile ligin 7'nci sırasında bulunan Yeni Malatyaspor'da taraftarlar bu maça yoğun ilgi gösterdi. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi taraftarları için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjanda 20 bin bilet satılırken, deplasman ekibi için ayrılan 1250 kişilik koltuğun bileti tükendi. Böylelikle tribünler boş kalmadı. Taraftar, ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla takımlarına destek verdi. Maraton ve kale arkası tribünlerinde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar sarı kırmızılı atkılarını salladı. Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı.



MALATYASPOR'DA ZORUNLU DEĞİŞİM

BTCTURK Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 4. haftasında 4-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Yalçın, Galatasaray karşısında takımını Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaaleli, Guilherme, Donald, Rahman Buğra Çağıran, Jahovic 11'i ile sahaya çıkardı. Sarı-siyahlı takımda Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen Bifouma, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Bu futbolcunun yerine Rahman Buğra Çağıran şans buldu.



FALCAO YEDEKTE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 28 Eylül Cumartesi Günü Fenerbahçe ile yapılacak dev derbi ve 2 Ekim Çarşamba Günü oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG mücadeleleri düşünerek kadroda rotasyona gitti. Tecrübeli hoca, yıldız golcüsü Falcao, Mariano ve Lemina'yı Malatya karşısında sahaya sürmedi.



SERİ İLK GOLÜNÜ MALATYA'YA ATTI

GALATASARAY'IN yeni transferi Jean Micheal Seri sarı-kırmızılı forma altındaki ilk golünü kaydetti. Yıldız orta saha oyuncusu 23. dakikada Malatyaspor ağlarına gönderdiği topla sarı-kırmızılı ekibin öne geçmesini sağladı.



ADEM BÜYÜK'E SEVGİ SELİ VARDI

GALATASARAY'IN yeni transferlerinden Adem Büyük, Malatya'da duygusal anlar yaşadı. Adem'e Malatyaspor taraftarları sevgi gösterilerinde bulundu. Adem maç öncesi kendisini çağıran tribünleri kırmayarak alkışla teşekkür etti.