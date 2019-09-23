Denizli basket şampiyon

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’u 74-64 mağlup eden, Petkimspor’a 71-69 yenilen yeşil-mavili takım, son maçında Konyaspor’u 76-52 yenip turnuvanın birincisi olmayı başardı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket kulübünün düzenlediği Hotel Angel's Park Turnuvası'nda heyecan sona erdi. Ev sahibi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ilk maçında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 74-64 mağlup etti. Yeşil-mavililer, turnuvanın ikinci gününde Petkimspor'a 71-69 yenildi. Konyaspor, Petkimspor'u 74-68 ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 68-61 mağlup etti.

PETKİMSPOR İKİNCİ OLDU

Hotel Angel's Park Turnuvası'nın son gününde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile Konyaspor şampiyonluk mücadelesine çıktı. Denizli Basket, devreyi 39-29 galip kapattı. Yeşil-mavililer, rahat bir oyun ortaya koyup maçı 76-52 kazandı ve turnuvanın şampiyonu oldu. Petkimspor ikinci, Konyaspor üçüncü, Fethiye Belediye dördüncü oldu.

SEBAHATTİN ALP