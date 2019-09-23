Denizli kahroluyor

Kayseri’de galibiyeti kaçıran Horozlar’ın teknik direktörü İldiz, “Bir puana sevinemedik” dedi

SEBAHATTİN ALP

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ancak sayısız gol fırsatını kaçıran Denizlispor'da buruk sevinç yaşanıyor. Özellikle son bölümleri heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta özellikle Hugo Rodallega ile yüzde yüz gollük fırsatları kaçıran yeşil-siyahlılar bir puana sevinemedi. Teknik Direktör Yücel İldiz, "Deplasmanda kazanılan puan puandır ama biz öylesine bir galibiyeti kaçırdık ki o puana bile sevinemedik" dedi. Futbolcularını maçtan sonra kazanmış gibi kutladığını dile getiren İldiz, "Yeni bir ligde yeni bir takımla sezona iyi bir başlangıç yaptık. Zor fikstüre rağmen kısa sürede büyük işler başardık. Kazanılan bir puana değil, kaybedilen iki puana üzülüyoruz. Ama önemli olan iyi oynamak. Eksiklerimiz var elbet onların da üstesinden geleceğiz" dedi.

KRİTİK DÖNEMEÇ

İlk 5 maçı 8 puanla kapatan Horozlar, gelecek hafta evinde Kasımpaşa'yı ağırladıktan sonra Y.Malatya deplasmanına gidecek. Yeşil-siyahlılar Milli maç arasının ardından ise 20 Ekim'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.



RODALLEGA ÇILDIRTTI

Denizlispor'un Trabzonspor'dan büyük ümitlerle transfer ettiği Kolombiyalı son 4 maçı boş geçerken taraftarı kızdırdı



DENİZLİSPOR'UN Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, Kayserispor maçının son bölümlerinde yakaladığı yüzde yüz gollük fırsatları cömertçe harcarken, taraftarlara saç baş yoldurttu. Kaçırdığı gollük fırsatlara kendisi de şaşıran Rodallega, 4 haftadır gol orucunu bozamadı. Sezonun ilk maçında Galatasaray'a attığı gol sonrası, bir daha gol sevinci yaşayamayan Rodallega, Antalyaspor, Göztepe, Konyaspor ve Kayserispor maçlarını es geçti. n RODALLEGA, geçen sezon Trabzonspor'da da en fazla 4 maç gol atamama serisi yakalamış ancak sonra müthiş bir çıkışa geçmişti. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonrası sosyal medya hesabından Kayseriye giden taraftarların fotoğrafını paylaşıp "Olmadı mı olmuyor, buraya kadar arma aşkına yorulan kardeşlerimizi ve Denizlimizi sevindiremedik. Üzgünüz" dedi.



MURAWSKİ KENDİSİNİ GÖSTERMEYE BASLADI

DENİZLİSPOR'UN sezon başında İtalya'nın Palermo takımından transfer ettiği Radoslaw Murawski, Kayseri deplasmanında attığı golle takımını ateşlerken golü hamile olan eşine armağan etti. Futbola ülkesinin takımı Piast Gliwice'te başlayan ve bu takımda 8 sezon forma giydikten sonra Palermo'ya transfer olan 25 yaşındaki yıldız yeni takımı ile siftah yaparken taraftarlarına da büyük coşku yaşattı. Polonyalı futbolcu, "İyi bir takımımız ve çok iyi bir arkadaşlık ortamımız var. Ailemle Denizli'de çok mutluyuz. Burada uzun yıllar forma giyip büyük işler başarmak istiyorum" dedi.