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Köyceğiz’de başpehlivan

Köyceğiz’de başpehlivan Ali Gürbüz
Giriş Tarihi: 23.9.2019

'da Kültür ve , Gençlik ve , katkılarıyla 7.'si düzenlenen Köyceğiz 'nde başpehlivanlığı kazandı.

Muğla'da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı katkılarıyla 7.'si düzenlenen Köyceğiz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı. Köyceğiz Belediyesi tarafından Toparlar Mahallesi'ndeki Kazancı Mesire Alanı'nda düzenlenen organizasyona 300 güreşçi katıldı. Başpehlivanlıktaki final mücadelesinde Ali Gürbüz ile Hamza Köseoğlu karşılaştı. Rakibini yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu. Güreş ağalığı ise 80 bin lira ile Murat Şavlu'da kaldı. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, güreşlere gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Başpehlivan Ali Gürbüz ise Köyceğiz'deki güreşlerin Ege'nin önemli organizasyonlarından olduğunu söyledi. Bu sene 4 büyük güreşi kazanarak büyük bir başarı elde ettiğini belirten Ali Gürbüz, "Gittiğim güreşlerde hep kürsüdeyim. Hep birinci oluyorum. Sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyorum. Artık biraz dinlenip yeni sezona iddialı başlayacağız" diye konuştu.

ÖMER KUNDAKÇI

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