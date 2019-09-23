Manisa fırtınası

Zonguldak Kömür, Hacettepe ve Hekimoğlu Trabzon galibiyetlerinin ardından Şanlıurfa deplasmanından da zaferle dönen siyah-beyazlı ekip, 1. Lig ışığını yaktı. Teknik patron Ertekin, “Kazandığımız için mutluyuz” dedi

2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa FK rüzgarı esiyor. Sezona fırtına gibi başlayan, Zonguldak Kömürspor'u 1-0, Hacettepe'yi 6-1 ve Hekimoğlu Trabzon'u 6-3 mağlup eden siyah-beyazlılar, Şanlıurfaspor deplasmanında da 3-0'lık zafere imza attı, 4'te 4 yaparak 1. Lig yarışında rakiplerine gözdağı verdi. Sezon başında gerçekleştirdiği yeni yapılanmayla bambaşka bir kimliğe bürünen Manisa FK, sahada ilk 4 hafta rakiplerine kök söktürdü. Rakiplerine gol yağdıran Ege temsilcisi, sonuncu sırada yer alan Şanlıurfaspor engelini de rahat geçerek resitalini sürdürdü.

LİGLERİN EN GOLCÜ TAKIMI

4 haftada attığı 16 golle şu ana kadar profesyonel liglerin en skorer takımı olmayı başaran Manisa FK'da teknik direktör İsmail Ertekin, oyuncularını tebrik etti. Her maça büyük bir ciddiyet ve disiplinle hazırlandıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Lige iyi başladık. 4 maçımızı kazanmak çok önemliydi. Bundan sonra her karşılaşmamız zorlu geçecek. Ancak biz sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstereceğiz. Çok gol kaçırdık. Ama kazandığımız için mutluyuz" dedi. Kupada hafta içinde Elazığ Belediyespor'u ağırlayacak Manisa Futbol Kulübü, gelecek hafta kendisi gibi üst sıraları hedefleyen Sarıyer'le evinde kozlarını paylaşacak.

CÜNEYT HASÇELİK