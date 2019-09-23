Muğla hayata döndü

3. Lig 3. Grup’ta ilk galibiyetini 4. haftada Soma’yı deplasmanda yenerek elde eden yeşil-beyazlılar, soyunma odasında selfie çektirip zaferini kutladı
3. Lig 3. Grup'ta sezona kötü bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde eden Muğlaspor, 4. haftada Ege derbisinde Somaspor'u deplasmanda yenerek, ilk galibiyetini aldı ve hayata döndü.
5 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ
Nazilli'yle sahasında 1-1, ardından deplasmanda Altındağ Belediye'yle 3-3 berabere kalan, evinde Bayrampaşa'ya 1-0 yenilen yeşil-beyazlılar, 2 puanla 14. sırada yer alıyordu. Muğlaspor, bu sezonki ilk galibiyetini deplasmanda Somaspor'a karşı elde ederken, alınan 3 puan yeşil-beyazlı takımın puan tablosunda 5 basamak birden yükselmesini sağladı. 5 puanla 9. sıraya yerleşen Muğla, geçen sezon 3. Lig'de 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet almış, 7 puan toplamıştı. Ege ekibi, 2017-2018'de 3. Lig'de 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 5, 2016-2017 sezonunda ise 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 7 puan toplamayı başarmıştı. Teknik direktör Hasan Şermet, "Çok iyi oynadık ve haklı bir galibiyet aldık. İnşallah devamını getirip çıkışımızı sürdürürüz" dedi. Muğlaspor, kupada yarınki Darıca G.Birliği maçına odaklandı.
ÜMİT YÖNEY
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