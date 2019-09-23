Nazilli Belediye kısmet tepti

3. Lig 3. Grup’ta evinde Yozgat’la berabere kalan siyah-beyazlılar, liderliğe yükselme fırsatını kaçırdı

3. Lig 3. Grup'ta 4. hafta mücadelesinde sahasında Yozgatspor 1959'a diş geçiremeyen ve 0-0 berabere kalan Nazilli Belediyespor, 2. kez sahadan bir puanla ayrılırken, rakiplerinin puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna yükselme fırsatını kaçırdı. Taraftarlarını üzen Siyah İnciler, 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 8 puanla 6. sırada yer aldı.

'TEK GOLÜMÜZ EKSİKTİ'

Bir toplarının direkten döndüğünü, iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten teknik direktör Yavuz İncedal, "Geçen nafta deplasmanda Araklı karşısında aldığımız farklı galibiyetin ardından evimizde oynadığımız Yozgat 1959 karşılaşmasından üç puanla ayrılmak istiyorduk. Fakat golü bulamayınca oyuncular stres yaptı. Bu stresin sonucu gol atma başarısı gösteremedik. Sadece golümüz eksikti. Kazanmamız gereken bir maçtı. Bu maçı gelecek hafta evimizde Altındağ Belediyespor'u yenerek telafi edeceğiz" dedi. Nazilli Belediyespor, kupada hafta içinde Tuzlaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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