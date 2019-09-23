Pazartesi ateşi

Süper Lig'de ilk 4 haftalık süreçte aldıkları sonuçlarla şaşırtan Beşiktaş ve Medipol Başakşehir bugün saat 20.00'de Vodafone Park'ta karşılaşacak

Süper Lig'de haftanın sonucu en çok merak edilen maçı bugün Vodafone Park'ta oynanacak. Geride kalan süreçte sıkıntılı sonuçlar alan Beşiktaş ve Medipol Başakşehir bugün saat 20.00'de kozlarını paylaşacak. Suat Arslanboğa yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. İki takım da birer galibiyet ve beraberlik ile ikişer mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı. Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı maçı kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak.

B.ŞEHİR ÜSTÜN

Geçen sezon şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir ise alt sıralardan kurtulup zirveye yaklaşmanın hesaplarını yapacak. Beşiktaş, daha önce resmi maçlarda 24 kez karşı sadece 5 kez yenebildi. İki ekip arasında 22'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 24 resmi maçtan 7'sini Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı; 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 29, siyahbeyazlılar ise 27 gol attı.



KARA KARTAL'DA DÖRT EKSİK VAR

BEŞİKTAŞ'TA kırmızı kart cezalıları Muhammed Elneny ve Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco karşılaşmada forma giyemeyecek. Burak Yılmaz ile sakatlığı geçen Oğuzhan Özyakup'un maçın 21 kişilik kadrosunda yer alması bekleniyor.



ABDULLAH AVCI'NIN DUYGUSAL MAÇI

KARŞILAŞMA Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı için ayrı bir önem taşıyor. Sezon başında Başakşehir'den Beşiktaş'a gelen Avcı, bu maçla birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Başakşehir'e karşı sahaya çıkmış olacak. Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Ljajic, bugün forma giyip bir kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 6. haftada deplasmanda Trabzon maçında oynamayacak.



BURUK İLK PEŞİNDE

MEDİPOL Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün Beşiktaş ile oynayacakları maçı kazanarak teknik direktörlük kariyerinde siyah-beyazlılara karşı ligdeki ilk 3 puanını almak istiyor. Buruk, Süper Lig'de 5 farklı takımın başında Beşiktaş ile oynadığı hiçbir maçta sahadan üç puanla ayrılamadı. 45 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 2 beraberlik, 7 de mağlubiyet aldı.Aynı zamanda Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyerinde en fazla gol yediği rakibi de 23 golle Beşiktaş.