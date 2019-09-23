Yeni hedefi aslan

Ersun Yanal'ın Türk Telekom'da oynanacak kritik derbide Adil Rami'nin yerine Jailson'u oynatması beklenirken Emre Belözoğlu yine 11'de sahaya çıkıp takımın lideri olacak

SAHASINDA Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek bu hafta G.Saray ile oynayacağı maç öncesi moral bulan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Ersun Yanal bu maça farklı bir kurgu ile çıkma planları yapıyor. Savunmada Rami'nin hazır gözükmemesi sebebiyle G.Saray maçında burada yine Jailson'u oynatmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı sakatlığı geçen Hasan Ali'yi de sol kanada monte edecek.

KONTROL EMRE'DE

F.BAHÇE'NİN Emre ile başlaması beklenirken Yanal'ın Muriç'e de özel görev vereceği öğrenildi. Çalıştırıcı oyunun gidişatına göre de Mevlüt formülünü hazırda tutacağı gelen haberler arasında. Bu arada sarılacivertli takım, Kadıköy'de çıktığı son 15 lig müsabakasında da mağlubiyet yaşamazken bu süreçte 9 galibiyet aldı, 6 kez de berabere kaldı.



A.Gücü de tekrar istiyor A.GÜCÜ, F.Bahçe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye müsabakanın yeniden oynanması için başvurulacağını açıkladı. Başkent ekibi, Fenerbahçe'nin 20. dakikada Zanka'nın beraberliği getiren golü öncesinde kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle itiraz edeceğini açıkladı ve "Verilen korner kararını açıkça hatalı olarak vermişlerdir. Kulübümüz, rakip Fenerbahçe'nin bir önceki müsabakasına itiraz ettiği gibi bu müsabakaya itiraz edecektir" ifadelerini kullandı.



MURİÇ'E KANCA

F.Bahçe'de galibiyet golüne imza atan Vedat Muriç ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Kosova basınında yer alan habere göre Juventus, gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbi maçta 25 yaşındaki oyuncuyu takip edecek. Muriç bu sezon forma giydiği beş maçta 3 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.



RODRİGUES DERBİDE OYNAMIYOR

FENERBAHÇE-MKE Ankaragücü maçında ayağında burkulma olan ve maça devam edemeyen Garry Rodrigues, kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından muayene edildi. Yapılan tetkiklerinde oyuncunun ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. Bu durumda Rodrigues'in hafta sonundaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği açıklandı. Luiz Gustavo Yanal'ı sevindirdi F.BAHÇE'NİN Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, Ankaragücü maçında 90 dakika forma giyerken, performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Maçta sahanın en çok topla buluşan ismi olan oyuncu ayrıca girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sinden de zaferle ayrıldı. Sahada 114 kezle en çok topla buluşan isim olan Gustavo, yüzde 97'lik pas oranıyla mücadele etti. Brezilyalı oyuncu maç boyunca 2 kere rakip kaleyi şutlarıyla yokladı.