Yunusemre bombaladı

Mavi-beyazlı takım, BAL 8. Grup’taki Manisa derbisinde Sanayispor’u Sinan (3), Uğurcan ve Ekrem’in attığı gollerle farklı mağlup etti, sezona 3 puanla başladı

BÖLGESEL matör Lig (BAL) 8. Grup'taki Manisa derbisinde Yunusemre Belediyespor, Manisa Sanayispor'u gole boğdu: 5-1. Mavi-beyazlılar 35. dakikada Uğurcan Köse'nin attığı golle ilk yarı 1-0 önde kapattı. Yunusemre Belediyespor, ikinci yarıya da hızlı başladı. 52. dakikada Sinan takımını 2-0'lık üstünlüğü taşıdı. 73. dakikada Ekrem sahneye çıktı, durumu 3-0 yaptı. 83. dakikada Sinan mükemmel vurdu, skor 4-0 oldu. 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sinan, durumu 5-0 yaptı. 90. dakikada Ramazan, Manisa Sanayispor'un tek golünü kaydetti, mücadele 5-1 sona erdi. Yunusemre Belediyespor, 2019- 2020 sezonuna 3 puanla başladı.

CÜNEYT HASÇELİK