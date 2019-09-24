Balıkesirspor - Van Spor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Balıkesirspor ile Van Spor karşılaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşma Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda saat 18:30'da başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçılarında Balıkesirspor ile Van Spor karşı karşıya geliyor.

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Balıkesirspor TFF 1. Lig'de oynadığı son beş mücadeleden iki galibiyet, iki mağlubiyet, bir beraberlik aldı.

Van Spor ise 2. Lig Kırmızı Grup'ta çıktığı dört mücadeleden üç galibiyet bir beraberlik alarak liderliğe yerleşti.