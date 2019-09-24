Bir attı pir attı

Göztepe'de Alpaslan'ın Konyaspor maçında attığı gol, sarı-kırmızılı ekibi beş puana taşırken düşme potasından çıkan Göz-Göz’ün kasasına da prim olarak 2 milyon 764 lira gelir girdi

Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftalık olumsuz tabloyu 1-0'lık Konyaspor galibiyeti ile dağıtan Göztepe'yi zafere taşıyan gol adeta altın değeri kazandı. İlk dört haftalık süreçte 2 yenilgi ve 2 beraberlik alarak dibe demir atan Göz-Göz'e Konyaspor karşısında Alpaslan'ın penaltıdan attığı gol ilk galibiyeti getirmişti.



DÜŞME POTASINDAN ÇIKTI



Sarı-kırmızılılar Konya karşısında attığı sezonun ilk golüyle puanını 5'e çıkarırken yayıncı kuruluş tarafından dağıtılan performans geliri olarak da kasasına 2 milyon 764 lira koymayı başardı. Kulüp tek golle ciddi bir gelir elde ederken 5. haftaya 2 puanla 16. sırada giren Göztepe, rakiplerinin yaşadığı puan kaybıyla 6 düşme potasından da çıkmayı başardı.



KASASINI DA DOLDURDU



Konya galibiyetinden elde edilen gelirle birlikte İzmir ekibinin performans kazancı 5 haftada 5 milyon 564 lira oldu. Denizlispor ve Ç.Rizespor beraberliklerinden de 1 milyon 400'er bin lira kazanan sarı-kırmızılılar hem alt sıralardan kurtulmanın sevincini yaşadı, hem de maddi anlamda kasasını doldurdu.



TRİBÜNLERLE BÜTÜNLEŞTİLER



Sarı-kırmızılılar, Konya galibiyeti ile üzerindeki kara bulutları da dağıttı. İlk 4 haftada alınan olumsuz sonuçların yanı sıra oynanan futbol nedeniyle eleştirilere neden olan Göztepe, Konya maçı sonrası zaferini tribünlerle birlikte kutladı.



GÖZTEPE'NİN PRENSLERİ



Göztepe'de, geride kalan 5 haftada 3 futbolcu bütün maçlarda 90'ar dakika oynayıp teknik direktör Tamer Tuna'nın vazgeçilmezi oldu. Kaptan kaleci Beto, stoper Titi ve sağ bek Gassama, Antalya, Beşiktaş, Denizli, Rize ve Konya maçlarının tamamında yer aldı. Sahada 5 maçta 450'şer dakika görev alan üçlünün ardından en fazla süreyi 428 dakika ile Serdar Gürler elde etti.



ANDRE POKO'YA NAZAR DEĞDİ



Göztepe'nin sezon başından bu yana ilk onbirin değişmez isimlerinden biri olan orta saha oyuncusu Andre Poko'ya nazar değdi. Gabonlu oyuncu Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla Gazişehir maçında cezalı duruma düştü. Performansıyla Göz-Göz'ün en iyi ismi olan Poko'nun yerine teknik patron Tuna, son iki maçta stoper olarak görev yapan Alpaslan'ı hazırlıyor.



YOZGATSPOR ÖNÜNDE GENÇLER GÖREV ALIYOR



Göztepe'nin genç yıldızları yarın İzmir'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Yozgatspor ile oynanacak olan 3. Tur maçında sahne alacak. Ligde şans bulamayan Batuhan, Hüseyin, Göktuğ, Yalçın ve Ege gibi gençler on birde sahaya çıkarak kendilerini gösterme fırsatı bulacak. Bu arada Atatürk Stadı'nda oynanacak olan maçın dün satışa çıkan biletleri yoğun ilgi gördü.

BURAK HAKERLER