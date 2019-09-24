Bursaspor bir üst turda

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bursaspor deplasmanda Muğlaspor ile karşılaştı. Timsah karşılaşmayı Çağlayan Menderes, Seleznyov ve Selçuk Şahin'in attığı gollerle sahadan 3-1lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibinin tek golü ise Çağlayan'dan geldi.

Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor'a konuk oldu. Süper Lig ekibi Bursaspor ile 3. Lig 3. Grup takımı Muğlaspor'un mücadelesinde ilk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı. TİMSAH 2. YARIDA AÇILDI

Bursaspor ikinci yarıya hızlı başladı. 54. dakikada Yevhen Seleznyov ile öne geçen Bursaspor, kısa süre sonra farkı ikiye çıkarttı. Yeşil beyazlılar 62. dakikada Igor Wanderson da Silva ile bir gol daha buldu. 2-0 Bursaspor'un gollerine Muğlaspor'un cevabı da çok geç olmadan geldi. Çağlayan Menderes, 64. dakikada skoru bire indiren golü attı. DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN