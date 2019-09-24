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bir üst turda

Bursaspor bir üst turda

24.09.2019, 17:07

3. tur maçında deplasmanda Muğlaspor ile karşılaştı. Timsah karşılaşmayı , Seleznyov ve 'in attığı gollerle sahadan 3-1lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibinin tek golü ise Çağlayan'dan geldi.

Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor'a konuk oldu. Süper Lig ekibi Bursaspor ile 3. Lig 3. Grup takımı Muğlaspor'un mücadelesinde ilk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.

TİMSAH 2. YARIDA AÇILDI
Bursaspor ikinci yarıya hızlı başladı. 54. dakikada Yevhen Seleznyov ile öne geçen Bursaspor, kısa süre sonra farkı ikiye çıkarttı.

Yeşil beyazlılar 62. dakikada Igor Wanderson da Silva ile bir gol daha buldu. 2-0

Bursaspor'un gollerine Muğlaspor'un cevabı da çok geç olmadan geldi. Çağlayan Menderes, 64. dakikada skoru bire indiren golü attı.

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