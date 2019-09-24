Derbi zamanı

Süper Lig’de cumartesi günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe’de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. İki teknik adam da ilk 11’de görev vereceği oyuncuları belirliyor

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında derbi ateşi yanacak. Şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray ile Fenerbahçe, cumartesi günü kozlarını Türk Telekom Stadı'nda paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi iki takımda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ligde oynadıkları son maçta Galatasaray deplasmanda Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak derbi öncesi çok önemli 2 puan kaybederken, Fenerbahçe ise evinde Ankaragücü'nü 2-1 yenerek Alanyaspor yenilgisinin yaralarını sardı. Dev derbi öncesi moral kazandı.



KAFALARI KARIŞIK



Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde yer alırken, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kritik maç öncesi ilk 11'i belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Yanal, sakatlığı bulunan Rodrigues'in yerine sol açıkta oynatacağı oyuncuyu belirlemeye çalışıyor. Terim ise tüm futbolcularına 'hazır ol' emri verirken, sakatlıktan çıkan Belhanda ile özel olarak ilgilendiği belirtildi.



BELHANDA'DAN MÜJDELİ HABER



Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız oyuncusu Belhanda'dan iyi haber geldi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle Malatyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer bulamayan Faslı oyuncunun beklenenden erken bir şekilde takıma katılacağı ifade edildi. Kasımpaşa maçının son anlarında çenesine aldığı darbe yüzünden ameliyat olan ve tam olarak iyileşmesinin 2 ayı bulacağı düşünülen Belhanda'nın cumartesi günü oynanacak derbi maçta sahadaki yerini alacağı öğrenildi. Faslı futbolcunun özel maske ile oynayacağı belirtildi.



RODRİGUES'İN YERİNE ÜÇ ADAY BULUNUYOR



FENERBAHÇE'DE Garry Rodrigues sancısı yaşanıyor. Sarı-lacivertliler Ankaragücü'nü yendiği maçta 3 puanı cebine koyarken, bu kez yıldız oyuncusunu kaybetti. Kritik karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan yıldızın sağ ayak bileğinde 2. derece zorlanma, bağlarında kısmi yırtık ve ödem tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Rodrigues'in Galatasaray karşısında forma giymesinin mümkün olmadığı, sahalara dönmesinin ez az 3 haftayı bulacağı öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Rodrigues'in yerine sakatlıktan çıkan Victor Moses, Alper Potuk ve Tolga Ciğerci arasında tercih yapacağı öğrenildi.



MURİÇ YİNE GÖZ HAPSİNDE



F.Bahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'i dünyaca ünlü 5 ekip radarına aldı. Lazio, Juventus, Napoli, Tottenham ve Monaco'nun Kosovalı golcüyü izlettirdiği belirtildi. F.Bahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği mücadelede galibiyet golünü atarak maçın kahramanı olan yıldız için 5 takımın devre arasında Fener'in kapısını çalacağı açıklandı.



FALCAO'YU NEDEN 3 DAKİKA OYNATTIN?



Falcao'nun G.Saray'ın 2 puan kaybettiği Malatyaspor maçının son 3 dakikasında oyuna girmesi Kolombiya basınında tepkiyle karşılandı. Publimetro Gazetesi, Falcao'nun dinlendirilmek için yedek bırakıldığını ancak oyunun uzatma dakikalarında sahaya sürülmesinin "saygısızlık" olduğunu belirtti. Neden 3 dakika oynatıldığını da sordu.



SERVET YATIYOR



Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Malatyaspor mücadelesinin ilk 11'inde rotasyona gitmesinin ardından yedek kulübesindeki yıldızlar göz kamaştırdı. Falcao ve Lemina gibi isimlerin yedek başladığı kulübenin değeri 35 milyon Euro'yu (227 milyon TL) aştı. Kulübedeki oyuncuların toplam değeri ise dikkatlerden kaçmadı. Piyasa değerlerine bakıldığında 10 futbolcunun değerlerinin 35.75 milyon Euro olduğu öğrenildi. Bu isimler arasında zirvede ise İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Mario Lemina oldu. 26 yaşındaki Gabonlu ön liberonun piyasa değeri 15 milyon Euro olarak dikkat çekti.



SON DAKİKA ŞOKU YAŞADILAR



Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybeden Galatasaray, bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı. Sarı-kırmızılılar bu sezon ikinci kez son dakikalarda yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı. İstanbul temsilcisi son oynanan Malatya maçında Guilherme'nin 90. dakikadaki golüyle 2 puan kaybetti. G.Saray ligin ikinci haftasında da Konyaspor maçında aynı şoku yaşamıştı. O maçta da Babel ile öne geçen Cim- Bom Jens Jonsson'in golüyle sahadan 1-1'lik skorla ayrılıp 2 puan yitirmişti



MAX KRUSE REKOR PEŞİNDE



Fenerbahçe'nin sezon öncesi Alman ekibi Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Max Kruse, takımın en büyük gücü oldu. Ligde geride kalan 5 haftada 4 asist yapan Kruse, zirveye çıkarak Alex de Souza'nın ilk sezonundaki 16 asistlik rekoruna göz dikti. Kanarya'nın ligde attığı 11 golün 4'üne direkt katkı yapan Kruse'nin yeni hedefi Galatasaray ile oynanacak derbide gol atmak. Kruse, "Büyük bir maç bizi bekliyor. Kazanarak aradaki puan farkını açmak istiyoruz. Galatasaray'ı evinde yeneceğiz" diye konuştu.