Haydi hayırlısı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi bugün oynanacak maçlarla başlayacak. A Spor’dan canlı yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Altay, Mardin’e konuk olurken, Muğlaspor Bursa’yı ağırlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Kupanın 3. turunda Süper Lig'den Gazişehir, G.Birliği, Göztepe, Kasımpaşa, Denizlispor, 1. Lig ve 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile 2. turdan yükselen 33 takım olmak üzere toplam 92 ekip mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 3. tur müsabakaları 25 ve 26 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Ege ekipleri üç gün sürecek maçlarda bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Altay, Mardin'de Başakspor ile saat 14.00'te karşılaşacak.



MAÇLAR NEFES KESECEK



A Spor'dan yayınlanacak maçlarda ise Muğlaspor 1. Lig'in şampiyon adaylarından Bursaspor ile Balıkesirspor ise Vanspor ile evinde karşılaşacak. Bu iki karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. 5 tur üzerinden oynanacak maçlarda 4. tur maçları 29-31 Ekim tarihlerinde oynanacak.