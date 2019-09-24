  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Karşıyaka’da golcüler sustu

Karşıyaka’da golcüler sustu

Karşıyaka’da golcüler sustu
Giriş Tarihi: 24.9.2019

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk 3 maçta galibiyete hasret kalıp 1 puanla düşme hattına gerileyen Karşıyaka'da, geçen sezonun yıldızları , Doğukan ve Özgür bu yıl suskun kaldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk 3 maçta galibiyete hasret kalıp 1 puanla düşme hattına gerileyen Karşıyaka'da, geçen sezonun yıldızları bu yıl suskun kaldı. Geçen sezon ilk haftaları düşme hattında geçtikten sonra müthiş bir çıkışa imza atan, bu sezon da lige çok kötü başlayıp kendisini tekrar amatör kümeye düşme hattında bulan Karşıyaka'da Hakan Kuş, Doğukan, Özgür gibi gol ayakları hiç skor üretemedi. Muğlaspor'a elendiği Ziraat Türkiye Kupası sınavı dahil çıktığı 4 resmi maçta yalnız Harun ve Mustafa Aşan'la toplam 2 gol atabilen yeşil-kırmızılılarda geçen sezon 12 golle oynayan Hakan sıfır çekti. Teknik direktör Mesut Toros'un çözüm arayışında olduğu açıklandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka’da golcüler sustu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN