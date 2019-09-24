Karşıyaka’da golcüler sustu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk 3 maçta galibiyete hasret kalıp 1 puanla düşme hattına gerileyen Karşıyaka'da, geçen sezonun yıldızları Hakan Kuş, Doğukan ve Özgür bu yıl suskun kaldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk 3 maçta galibiyete hasret kalıp 1 puanla düşme hattına gerileyen Karşıyaka'da, geçen sezonun yıldızları bu yıl suskun kaldı. Geçen sezon ilk haftaları düşme hattında geçtikten sonra müthiş bir çıkışa imza atan, bu sezon da lige çok kötü başlayıp kendisini tekrar amatör kümeye düşme hattında bulan Karşıyaka'da Hakan Kuş, Doğukan, Özgür gibi gol ayakları hiç skor üretemedi. Muğlaspor'a elendiği Ziraat Türkiye Kupası sınavı dahil çıktığı 4 resmi maçta yalnız Harun ve Mustafa Aşan'la toplam 2 gol atabilen yeşil-kırmızılılarda geçen sezon 12 golle oynayan Hakan sıfır çekti. Teknik direktör Mesut Toros'un çözüm arayışında olduğu açıklandı.