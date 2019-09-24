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Karşıyaka’da dönemi bitti

Karşıyaka’da Mesut Toros dönemi bitti

24.09.2019, 23:44

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’ta oynadığı ilk 3 maç sonrası 1 puanla düşme hattında bulunan Karşıyaka’da koltuğu sallantıda olan teknik direktör ’la yollar ayrıldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynadığı ilk 3 maç sonrası 1 puanla düşme hattında bulunan Karşıyaka'da koltuğu sallantıda olan teknik direktör Mesut Toros'la yollar ayrıldı. Dün görüşen başkan Turgay Büyükkarcı ve Mesut Toros, bugün yeniden bir araya geldi. Toplantıda yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı. Mesut Toros, bu gelişmelerin ardından akşam saatlerinde yapılan son antrenmana çıkmadı. Yeşil kırmızılılarda geçen sezon 8'inci haftada göreve gelen Toros, takımıyla play-off oynamıştı. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın Toros'un yerine takımın eski teknik direktörlerinden Soner Tolungüç'ü gündeme aldığı, daha önce aynı dönemde Tolungüç'le birlikte sportif direktörlük yapan, ardından teknik patronluğu devralan Atilla Güneş'in de yine sportif direktör olarak düşünüldüğü öğrenildi.

DHA

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