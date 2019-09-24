KSK’de Kennedy sesleri

Takımın başına Ufuk Sarıca’yı getiren ve birçok yıldızla anlaşan Pınar Karşıyaka antrenmanda sakatlanan Tony Crocker’ın yerine eski oyuncusunu transfer ediyor

Basketbol Süper Ligi'nde 3 yıl sonra yuvaya dönen antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde yenilenen kadrosuyla sezon öncesi çıktığı son provada evinde Pınar Protein Cup'ı birincilikle tamamlayan Pınar Karşıyaka, 6'ncı yabancı arayışında. Lig ve Avrupa'da başarı hedefiyle güçlü bir kadro oluşturan yeşil-kırmızılılarda sezon öncesi yeni transferlerden Tony Crocker'ın kalça kemiğinin kırılması kurmayları arayışa itti. Crocker'ın en az 3-4 hafta daha takımdan ayrı kalması beklenirken, lig ve FIBA Europe Cup'ın başında eksik kalmak istemeyen Pınar Karşıyaka'da yönetim, 6'ncı yabancıyı şimdiden kadroya katacak.



İKİ AYLIK KONTRAT ÖNERİLDİ



Yeşil-kırmızılıların listesinde ilk sırada 2017-18 sezonunda takımda forma giyerek ardından Avustralya'da Melbourne United'a transfer olan DJ Kennedy'nin bulunduğu öğrenildi. Karşıyaka'nın Kennedy'e ilk etapta 2 aylık kontrat önerdiği, transferin netleşmek üzere olduğu belirtildi. Sezon öncesi Tony Taylor, Brandon Triche, Tony Crocker, Amath M'Baye ve Jordan Morgan'ı alarak önemli yıldızları kadrosuna katan KSK, altyapıdan 16 yaşındaki Nijerya asıllı Türk pivot Adem Bona'yı da kadroya dahil etmişti.



M'BAYE'YE KAVUŞTULAR



Pınar Karşıyaka'da yeni transferlerden Amath M'Baye'nin de takıma katılmasıyla kadro tamamlandı. Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı formasıyla üçüncülük yaşayan M'Baye, ailesiyle birlikte İzmir'e geldi. M'Baye, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu şehir ve taraftarlar hakkında çok güzel şeyler duydum ve bu ortamda bulunmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.