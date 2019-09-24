Mahalle küçük hayaller büyük

İzmir'de çocuklarını kötü alışkanlıklardan korumak için bir araya gelen mahallelinin kurduğu futbol takımı, Süper Amatör Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

İzmir'in Konak ilçesinde çocuklarını kötü alışkanlıklardan korumak ve spora yönlendirmek için kolları sıvayan mahallelinin kurduğu futbol takımı, Süper Amatör Lig'e yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Kentin köklü kültüre sahip semtlerinden Gültepe'deki Toros Caddesi'nde yaşayan mahalleli, 1976 yılında kurulan ve amatör liglerde mücadele ettikten sonra faaliyeti durdurulan Torosgücü Kulübünü yeniden faal hale getirdi.

Takıma mahallenin çocuklarını alan ve elde edilen başarılarla her geçen gün sporcu sayısını artıran kulüp, bu yıl İzmir Süper Amatör Lig Merkez Grubu'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Önümüzdeki hafta ligdeki ilk maçına çıkacak olan Torosgücü, 150'si aktif toplam 500 lisanslı sporcusuyla ilgi odağı oldu.

TÜRKAY: BİZİM DERDİMİZ ÇOCUKLARI SOKAKLARDAN KURTARMAK

Torosgücü Kulübünün yöneticisi ve Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Murat Türkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 dönemdir muhtarlık yaptığını, 2004 yılında canlandırdıkları takımın mahalle sakinlerinin desteğiyle hızla geliştiğini ifade etti.

Kulübü ayağa kaldırırken tek amaçlarının çocukları sokaktan kurtarmak olduğuna işaret eden Türkay, zamanla tesisleri yenilediklerini, daha ciddi düşünmeye başladıklarını aktardı.

"Eskiden antrenman yaptığımız saha topraktı ve ışıkları yoktu. Araba farlarıyla antrenman yapardık." diyen Türkay, kulübü nasıl ayakta tutacaklarını düşündükleri günlerden gelip, bugün 6 kategoride mücadele eden takımlarıyla daha üst liglere çıkmanın hayallerini kurduklarını anlattı.

Miniklerde Göztepe'nin pilot takımı olarak da görev yaptıklarını vurgulayan Türkay, şöyle devam etti:

"Bir tane çocuğumuzu bile sokaklardan kurtarırsak, bizim için en büyük mutluluk olur. Takımdaki oyuncularımız mahallemizin yetiştirdiği değerler. Hepsi semtimizin çocukları. Kendi öz evlatlarımızın önünü açmaya, onlara sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Sporla uğraşan çocukların kötü alışkanlıklarla meşgul olması çok daha az. Bu bilimsel olarak da ortadadır. Yaptığımız işten dolayı çok mutluyuz. Başımızı yastığa koyduğumuzda içimiz rahat."

Türkay, takımın Süper Amatör Lig'de mücadele etme şansına ulaştığını, orada da başarılı olmak istediklerini ve bünyelerindeki çocuklara yeni imkanlar sağlayacak başarıların peşinden koşacaklarını sözlerine ekledi.

ÇİFTÇİ: ONLAR BİR YERLERE GELİRSE BİZ DE MUTLU OLURUZ

Torosgücü Teknik Direktör Murat Çiftçi, bu yıl 6 kategoride mücadele verdiklerini, A takımlarının Süper Amatör Lig'de mücadele etmeye hak kazandığını söyledi.

Kaliteli bir kadro kurduklarını ve Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme hedefi koyduklarını anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Hedefimiz büyük. BAL ligi inşallah nasip olur. Biz çalışmamıza devam edeceğiz. Bizim bir sevdamız var. Mahalle küçük, sevda büyük. 150'ye yakın aktif lisanslı sporcumuz var. Amacımız bu çocukları sporla ilişkilendirmek. Kötü alışkanlıklardan korumak. Tabii ki istenen oyuncularımız var. Üç oyuncumuzu Göztepe altyapısına kazandırdık. Karşıyaka Kulübünden arayıp 14 yaşındaki 2 oyuncumuza talip olduklarını söylediler. Amacımız onları bir yerlere getirmek. Onlar bir yerlere gelirse biz de mutlu oluruz."

Torosgücü oyuncularından Faik Barış Kanlı ise mahallesinin takımında 2 yıldır oynadığını, daha önce de burada yetişen futbolcuların başka takımlara transfer olduğunu anlattı.