Menemen’in keyfi yok

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'e deplasmanda 2-0'lık Giresunspor galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Ekol Göz Menemenspor, son 4 haftada adeta yokları oynadı.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'e deplasmanda 2-0'lık Giresunspor galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Ekol Göz Menemenspor, son 4 haftada adeta yokları oynadı. Son olarak Eskişehirspor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönen sarı-lacivertliler beklediği çıkışı gerçekleştiremedi. Giresunspor maçının ardından Hatayspor'a 4-0, Akhisarspor'a 1-0, Eskişehirspor'a 3-0 yenilen İzmir ekibi, sadece Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. 5 hafta sonunda 4 puan toplayıp düşme hattının bir basamak üzerine yerleşen Menemenspor'da moraller bozuldu. Sportif direktör Cenk Laleci, alınan kötü sonuçları telafi edecek güçte olduklarını dile getirdi. Laleci, "Kupa sınavının ardından yine evimizde bu kez Osmanlıspor'la oynayacağız. Son maçlarda istediklerimizi yapamadık. Mutlaka çıkışa geçeceğiz. Taraftarımızın bize inansın" diye konuştu.