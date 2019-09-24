Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme maçında Somaspor, sahasında Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme maçında Somaspor, sahasında Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri Dk. 42 ve 54'te Abdülkadir Kuzey kaydederken, Somaspor'un tek golünü ise 66. dakikada Melih Şencan Kaydetti.
Stat: Soma Atatürk
Hakemler: Serkan Önsal, Mehmet Kağan Bingül, Onur Tanrıverdi
Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Melih Şencan, Burak Turan, Muhsin Polat, Ahmet Tamet (Dk. 45 Yusuf Can), Mustafa Bedirhan Çelik, Bilal Şeflek (Dk. 63 Oğuzhan Nemli), Ali Akkuş, Çağlayan Gülügen, Üzeyir Ergün, Hayri Mert Yomralıoğlu (Dk 45 Erkul Küçük)
T. Direktör: Burhanettin Basatemur
Keçiörengücü: Nuhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, İdrıssa Dıarra, Cihan Can, Soner Gönül, İshak Çakmak, Levy Clement Madında, Erdem Onur Beytaş (dk.73 Burak Aydın), Abdulkadir Kuzey, Theodore Bernard Mendy (dk. 80 Sertaç Çam ?), Cem Ekinci (dk.64 Hüsamettin Tut)
T.Direktör: Hamdi Yılmaz
Sarı kartlar: Çağlayan Gülügen, Melih Şencan (Somaspor), Theodore Bernard (Keçiörengücü)
Goller: Dk. 66 Melih Şencan (Somaspor) dk. 42, dk.54 Abdülkadir Kuzey (Keçiörengücü)
Ziraat Türkiye Kupası: Somaspor: 1- Keçiörengücü: 2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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