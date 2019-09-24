Yeni Çorumspor 0 - 1 Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 2. Lig ekibi Yeni Çorumspor sahasında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmayı Kasımpaşa penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur ilk maçında Kasımpaşa deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Yeni Çorumspor ile karşılaştı. Dr. Turhan Kılıçoğlu Stadyumu'nda zorlu mücadeleyi Kasımpaşa 60. dakikada Özgür Çek'in penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
Süper Lig ekibi bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.
YENİ ÇORUMSPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Karşılaşmaların son bölümünde ev sahibi ekibin baskıları arttı. 87. dakikada Yeni Çorumspor'un kıvanç ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
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