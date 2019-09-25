Akigo’nun kozu

TFF 1. Lig'de 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde eden ve 10 puanla ikinci sırada yer alan Akhisarspor'a, tecrübeli hücum oyuncusu Burhan Eşer golleriyle hayat veriyor.

TFF 1. Lig'de 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde eden ve 10 puanla ikinci sırada yer alan Akhisarspor'a, tecrübeli hücum oyuncusu Burhan Eşer golleriyle hayat veriyor. 1-0'lık Adanaspor galibiyetinde penaltıdan 1 gol atan Burhan, 2-1 mağlup olunan Bursaspor deplasmanında yine beyaz noktadan fileleri havalandırmıştı. Altınordu ve Menemenspor randevularında sessiz kalan 34 yaşındaki oyuncu, Hatayspor maçında patladı. 3-1'lik zaferde 2 gol atan ve 5 haftada 4 gole ulaşan, gol krallığında da ilk sırada bulunan Burhan, 1. Lig'de 2016-2017 sezonunda Sivasspor formasıyla şampiyonluk yaşadı. Burhan, "İkinci şampiyonluğumu Akhisar'da yaşamak istiyorum. Sezona tutuk başladık. Zamana ihtiyacımız var. Çok kaliteli ve de tecrübeli bir kadroya sahibiz. Bu bizim için büyük avantaj. Akhisar uzun maratonun sonunda en üst sırada olacak, Süper Lig'e çıkacak" dedi.

AKHİSAR'IN GENÇLERİ F.BAHÇE'DE



TFF 1. Lig'den geçen sezon düştüğü Süper Lig'e dönmeye çalışan Akhisarspor'un 3 altyapı oyuncusu Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe altyapı oyuncu izleme birimi, halen devam eden amatör aktarma transfer tescil dönemi kapsamında Akhisarspor'un 15 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Tarlaek, 14 yaşındaki Atalay Barut ve 13 yaşındaki Orhan Ertaş'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe, daha önce de Soma Zaferspor'un 14 yaşındaki genç yeteneği İdris Ersoy'u kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, Akhisarlı 3 gencin haricinde Turgutluspor'dan 15 yaşındaki Burak Özduman ve Altınordu'dan aynı yaştaki Utku Büyükköse'yi de aldı.

YILMAZ SARIPINAR/ KENAN MOLLA