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Diyarbekirspor geriden gelip kazandı

Diyarbekirspor geriden gelip kazandı

25.09.2019, 18:33 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019,20:44

'nda 3. tur maçlarının heyecanı sürüyor. Diyarbekirspor sahasında 'u konuk eti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Diyabekirspor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelen Diyarbekirspor geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrılarak bir üst tura çıktı. Ev sahibi ekibin gollerini Tolunay Yurtseven ve Reşo Akın kaydederken, Eskişehirspor'un tek golünü İbrahim Halil Öner kaydetti.

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