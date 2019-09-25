Diyarbekirspor geriden gelip kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının heyecanı sürüyor. Diyarbekirspor sahasında Eskişehirspor'u konuk eti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Diyabekirspor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelen Diyarbekirspor geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrılarak bir üst tura çıktı. Ev sahibi ekibin gollerini Tolunay Yurtseven ve Reşo Akın kaydederken, Eskişehirspor'un tek golünü İbrahim Halil Öner kaydetti.