Galatasaray kazanır

Herkes cumartesi günü oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisine odaklandı. Size göre maç nasıl geçer favori kim? Göztepe sezona sancılı başladı ama Konyaspor'u yenip müthiş geri dönüşe imza attı. Göztepe başarılı olacak mı? Fikret Orman şok kararla istifa ettiğini, ilk toplantıda genel kurul kararı alacağını açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Köklü kulübümüz Denizlispor 9 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'de. Bu takım sizce ilk yılında ne yapar?

HAFTAYA BAKIŞ/ ŞENOL KANTÜRK

Derbilerin favorisi olmaz. Fener en kötü zamanında tek atakla 1-0 kazanmıştı, unutmayalım. İki takım kendi aralarında anlaşmış gibi kendi sahalarındaki maçları kazanır. Ama Fenerbahçe'nin deplasmanda daha fazla beraberlik aldığını da unutmayalım. G.Saray'da süper transfer Falcao'nun, Fenerbahçe'de ise oynatılırsa Adil Rami'nin sergileyeceği futbol maçın sonucu belirler. Kaleci ve defans yönünden Galatasaray daha iyi durumda görünüyor. Muslera faktörü de önemli"



TRANSFER YAPMAKTA ÇOK GECİKTİ



İki takım da nedense yıldız futbolcu transferlerini hep sona bıraktı. Galatasaray'da Belhanda, Mario Lemina ve Steven N'Zonzi maça dinlenerek çıkacak. Fenerbahçe'de ise Vedat Muric ve Max Krause çok önemli isimler. Galatasaray'ın orta sahası ve hücum hattı Fenerbahçe'ye göre daha iyi gibi. Bir de seyirci baskısını gözönünde bulundurursak Cim-Bom bir adım önde. Emre Belözoğlu'nun da 39 yaş tecrübesiyle takımını seyirci psikozundan uzaklaştırmaya çalışacağı muhakkak. Altay maçın kilit isimlerinden birisi olacak. Performansı ve defansın başarısı maçın sonucunu etkileyecek. Dost acı söyler. Konyaspor galibiyetiyle rahatladı gibi bir hava estiriliyor ama Göztepe, Konya maçını kazansa da bu kadroyla maratonun sonunu getiremez. Tamer hoca söyleyemez ama ben söylüyorum. Ara transferde takviye yapılmazsa durum kritik. Hangi mevkilere takviye gerektiğini de benim söylemek haddim değil, Tamer hoca söyleyecektir. G.Birliği, Kayseri, Kasımpaşa. Antalya, Ankaragücü ile beraber düşme tehlikesi yaşayacak 6 takımdan biri de maalesef Göztepe. Göztepe'nin ligde tutunması sadece İzmir için değil Süper Lig için çok önemli. Eğer ligde kalırlarsa, statları bitiyor, Torbalı'daki arazi işini de hallederler ve altyapıyı güçlendirdirlerse onları kimse tutamaz.



BU SEZON KADER SEZONU OLACAK



Başkan Mehmet Sepil'i de anlıyorum, tek başına ekonomik yönden bunaldı ama bu sezon ligde kalmak çok önemli. Biraz daha fedakarlık yapmak lazım. Göztepe'nin en büyük şansı böylesine muhteşem bir seyirciye sahip olması. Göztepe zaten geçen sezon onların verdiği enerjiyle ligde kaldı. Bu sezon da onlara çok iş düşecek. Beşiktaş, Fikret Orman başkanlığında 2015-2018 arasında sefa sezonu yaşadı. Ben çocuk olsam Beşiktaşlı olurdum. Şimdi cefa sezonu yaşıyorlar. Futbolun adaleti bu. Başarılıysan omuzlarda taşınırsın sonuçlar başarısızsa dibe inersin. Orman'ın yaşadığı durum da bu. Futbolda vefa diye bir şey yoktur. Koca Beşiktaş camiası bu sıkıntılı günlerden çıkış yolunu mutlaka bulacaktır. Yeni bir ligde mücadele etmek zor bir iş. Süper Lig'e yeni çıkmış takım rakiplerine oranla daha zorlanır. Denizlispor yönetimiyle, teknik heyetiyle bu işi başarıyla gerçekleştirdi. Çok iyi transferler yaptılar. Ayrıca statın genişletilmesi, iş adamlarını işin içine sokmak çok önemliydi. Bildiğim kadarıyla da öyle büyük paralar da harcamadılar. Bir takımın kalecisi ve golcüsü iyiyse korkma derler.

DENİZLİSPOR BAŞARILI OLACAKTIR



Polonyalı Stachowiak ve Rodallega çok iyi isimler. Orta sahada Murawski ve Recep Niyaz çok başarılı oyuncular. Oğuz Yılmaz, Zakarya Bergdich, Cristian Sapunaru, Zeki Yavru ve Ismail Aissati de yeşil-siyahlı takımın gizli kahramanları. Denizli bu ligde önemli başarılara imza atacak. Düşmeyecek takımlar arasına yazabiliriz.