Gözler kalecilerde

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide Muslera ve Altay Bayındır’ın sergileyeceği performans takımlarının alacağı sonuca etki edecek

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında cumartesi günü oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Galatasaray'ın 33 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Muslera ile Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır'ın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek. G.Saray'da 9. sezonunu geçiren Muslera ile F.Bahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Altay Bayındır'ın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak. Muslera, bu sezon oynadığı 7 resmi maçın tümünde 90'ar dakika sahada kaldı. Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile TFF Süper Kupa'da ise birer maçta forma giyen Uruguaylı, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı. Muslera, sarı-kırmızılı takımın 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadığı bu maçların 3'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.



6 GOL YEDİLER



F.Bahçe'nin kalecisi Altay, oynanan 5 maçın tamamında forma giydi. Altay, bu maçlarda kalesinde 6 gol gördü. Genç file bekçisi, Fenerbahçe'nin 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadığı karşılaşmaların sadece 1'inde gole izin vermedi.

TERİM 11'İ BELİRLEDİ



G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacağı ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Terim, sakatlığını atlatan Belhanda ile birlikte Falcao, Feghouli, Mariano ve Lemina'yı sarı-lacivertli takıma karşı ilk 11'de oynatacak. Nagatomo'ya da sol bekte şans verecek olan tecrübeli teknik adam, Yeni Malatyaspor karşısında 11'de şans verdiği Adem Büyük, Andone, Ömer Bayram ve Şener'i derbide yedek bırakacak.



YANAL'DAN İMHA PLANI



Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde defansın göbeği değiştiriyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Zanka'nın yanına Serdar Aziz'i hazırladığı öğrenildi. Yanal'ın ayrıca orta sahada ise Gustavo-Emre-Tolga üçlüsünü bir arada oynatmayı planladığı belirtildi. Bu durumda Kruse ileri üçlünün solunda görev yapacak. Isla ve Moses ise derbiye yedek başlayacak. Adil Rami'nin de henüz hazır olmadığı öğrenildi.



F.BAHÇE DERBİLERDE KOLAY YENİLMİYOR



Fenerbahçe, son yıllarda derbilerdeki performansıyla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, son 7 sezonda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı derbi maçlarda galibiyet sayılarında rakiplerinin önünde yer aldı. Söz konusu dönemde Süper Lig'de iki takıma karşı 28 derbi mücadelesi yapan sarı-lacivertliler, bu maçların 22'sinde yenilmedi. Bu maçlarda 10 galibiyet, 12 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. F.Bahçe, rakibi Galatasaray'a son 9 maçta galibiyet şansı vermedi.



FENER SAVUNMAYI ÇOK İYİ YAPIYOR



Rakibine son olarak 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, son 9 derbide 3 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Fener'in Galatasaray ile son 7 sezonda oynadığı derbi maçlarda iyi savunmasıyla da dikkati çekti. Sarı-lacivertli takım, söz konusu dönemdeki 14 Galatasaray derbisinde kalesinde 10 gol gördü. Fenerbahçe, sarı-kırmızılı rakibiyle yaptığı son 9 derbi mücadelesinde sadece 4 gol yedi. Sarı-lacivertli takım, 2015-2016 sezonundaki 1-1'lik skorun ardından rakibiyle oynadığı 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.



BELHANDA YOKSA İŞLER YÜRÜMÜYOR



Galatasaray'da çenesinden ameliyat olan Belhanda'nın çalışmalara başladığı ifade edildi. Geçirdiği ameliyat ve ardından uygulanan yoğun tedaviyle kısa sürede toparlanan Faslı yıldızın Fenerbahçe derbisine hazırlandığı belirtildi. Geçen sezon Belhanda'nın oynamadığı 9 maçta 15 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sezon ise 4 puan yitirdi. Teknik direktör Fatih Terim'in Belhanda'nın derbiye mutlaka yetiştirilmesini talep ettiği açıklandı. Bunun üzerine sağlık ekibi yoğun bir mesaiye girerken, Belhanda'nın da özveride bulunarak, maskeyle sahaya çıkacağı öğrenildi.



DERBİDE KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın 40'ı Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 51 randevusunda hakemler toplam 40 kırmızı, 296 da sarı kart kullandı. Rekabetteki son 51 maçta iki takımın futbolcuları yirmişer kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Ligde geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda yapılan karşılaşmada hakem Ali Palabıyık, F.Bahçe'den Hasan Ali'ye kırmızı kart gösterdi. Palabıyık, sarı-lacivertlilerden Mehmet Topal, Tolgay, Valbuena, Soldado ve Moses'e de sarı kartını çıkardı. G.Saray'dan ise Sinan, Belhanda, Mariano ve Onyekuru sarı kart gören isimler oldu.