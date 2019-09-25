Göztepe rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının heyecanı sürüyor. İzmir ekiplerinden Göztepe sahasında Yozgatspor'u konuk etti. Mücadeleyi 3-0 kazanan İzmir temsilcisi adını bir üst tura yazdırdı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının heyecanı sürüyor. İzmir ekiplerinden Göztepe sahasında Yozgatspor'u konuk etti. Mücadeleyi 3-0 kazanan İzmir temsilcisi adını bir üst tura yazdırdı.
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