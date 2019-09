Eren 'Derdiçok'

Göztepe'nin G.Saray’dan büyük umutlarla transfer ettiği 31 yaşındaki oyuncu Eren Derdiyok, henüz golle tanışamazken, son iki maçta kadroya bile giremedi.

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor galibiyetiyle moral bulan ve puanını 5'e çıkaran Göztepe'nin Galatasaray'dan transfer ettiği forvet Eren Derdiyok gol sorununa çare olamadı.



YENİ GÖZDE İNGİLİZ



Teknik direktör Tamer Tuna tarafından ilk üç maçta on birde sahaya sürülen ancak varlık gösteremeyen tecrübeli golcü son iki maçta yedek soyunurken Konya karşısında süre bile alamadı. Tamer Tuna 'Beklediğimiz verimi alamadık' dediği Eren'i gözden çıkarırken geçen yıldan takımda kalan Cameron Jerome'a sarıldı. Ligde 4. haftada deplasmanda oynanan Rize maçında ileri uçta kanat oyuncusu Napoleoni'yi deneyen Tuna, Konya maçında da Jerome'a şans vermişti. Tuna'nın pazartesi günü deplasmanda oynanacak olan Gazişehir maçında Jerome'a da on birde şans verecek.



ÇERÇEVEYİ BULAMADI



Göztepe'ye Galatasaray'dan çok büyük ümitlerle transfer olan Eren Derdiyok'un performansı ilk 5 maçta beklentileri karşılayamadı ve büyük hayal kırıklığı yarattı. Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de oynadığı ilk 4 maçta görev alan 31 yaşındaki golcü oyuncu bu süreçte 256 dakika sahada kaldı. Eren, bu 4 karşılaşmada toplamda 5 kez topla buluşmasına rağmen çerçeveyi bile bulamazken golcü oyuncu tepkiler sonrası kendini yedek kulübesinde buldu.



YENİ SİLAH JEROME



İLk 5 maçta attığı 1 golle halen Süper Lig'in en az gol atan ekibi olan Göztepe'nin yeni golcüsü Cameron Jerome oldu. Geçen sezon performansıyla eleştirilen Jerome, Konya maçında ağları sarsamamasına rağmen performansıyla göz doldurdu. Tuna'nın gözüne girmeyi başaran İngiliz oyuncu, geçen sezon ise 6 gol atıp, 2 de asist üretmişti.



ESKİLER BU KEZ RAKİP OLUYOR



Konya galibiyetiyle çıkışa geçen Göztepe, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçında eski dostlarına rakip olacak. Sarı-kırmızılı ekipte iki sezon forma giyen ve 2016-2017 sezonunda özellikle Play-Off finalinde Eskişehir'e karşı kurtardığı penaltı atışlarıyla Süper Lig biletini İzmir'e getiren kaleci Günay Güvenç, pazartesi günü Göz-Göz'e ilk kez rakip olacak. Günay'ın yanı sıra 2.5 sezon sarı-kırmızılı formayı terleten Mehmet Erdem de Antep için sahaya çıkacak.



POKO'YA PİYANGO



Göztepe'nin Konyaspor ile oynadığı maçta direkt kırmızı kart gören Poko'ya kupa piyangosu vurdu. PFDK tarafından 2 maç ceza alması beklenen Poko, bugün Yozgat'a karşı gençlerin oynayacağı kupa mesaisinde 1 maçlık cezasını çekecek. Gazişehir maçında da forma giyemeyecek olan Gabonlu 5 Ekim'de oynanacak olan Kayserispor maçında sahada olacak.



GÖZ-GÖZ KUPADA YOZGAT ÖNÜNDE



Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün ilk kez sahneye çıkıyor. Kupada da yoluna devam etmek isteyen Göz-Göz, 3. Tur maçın bugün 3. Lig 3. Grup ekibi Yozgatspor 1959 ile İzmir'de karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek. Mücadeleyi A SPOR canlı olarak ekranlara getirecek. Teknik direktör Tamer Tuna'nın 3. Lig ekibi karşısına genç ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor



TUNA'DAN MOTİVASYON



Tuna'nın da Avrupa için en kestirme yolun kupa olduğunu futbolcularına ilettiği öğrenildi. Göztepe'nin her kulvarda iddialı olduğunu öğrencilerine anlatan genç teknik adamın, "Daha önce bir çok Anadolu takımı kupayı kazanıp Avrupa hayallerine kavuştu. Ligde aldığımız 3 puan bizi kendimize getirdi. Kesinlikle Türkiye Kupası bizim için çok önemli" dediği vurgulandı.

BURAK HAKERLER