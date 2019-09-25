İzmir Körfezi’nde müthiş heyecan

İzmir, hafta sonunda hem BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'na hem de İzmir Körfez Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Körfezde hem deniz hem de kıyı şeridi farklı etkinliklerle renklenecek.

İzmir, hafta sonunda hem BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'na hem de İzmir Körfez Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Körfezde hem deniz hem de kıyı şeridi farklı etkinliklerle renklenecek. 2019 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası, Bostanlı Plaj Voleybolu Sahası'nda 27-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Oorganizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Kosova, Moldova, Romanya ve Bulgaristan'dan toplam 28 takım, 56 milli sporcu yer alacak. İzmir Körfez Festivali'nde ise 28-29 Eylül'de yelkenciler kano, optimist ve laser kategorilerinde hünerlerini sergileyecek.