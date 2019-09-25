Kartal’da deprem

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman depremi yaşandı. 7.5 sezondur siyah-beyazlı ekibin başkanlığını yapan Orman, takımının ligin ilk 5 haftasında bir galibiyet, iki beraberlik, 2 yenilgi alması, son oynanan ve 1-1 biten Başakşehir maçında taraftarın yoğun tepkisiyle karşılaşması üzerine görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman depremi yaşandı. 7.5 sezondur siyah-beyazlı ekibin başkanlığını yapan Orman, takımının ligin ilk 5 haftasında bir galibiyet, iki beraberlik, 2 yenilgi alması, son oynanan ve 1-1 biten Başakşehir maçında taraftarın yoğun tepkisiyle karşılaşması üzerine görevinden istifa ettiğini açıkladı. Son 15 yılın en kötü sezon başlangıcını yapan İstanbul ekibinde başkan Orman, "Küfürü hak etmedim. Bana karşı bir örgütlenme başladı. Nereye gitsem bunlarla karşılaşmaya başladım. Demek ki bir kan değişikliğine ihtiyaç var" dedi.



İLGİNÇ İŞLER OLDU



Bugün yönetimi olağanüstü gündem maddesiyle toplayacağını belirten başkan Fikret Orman şöyle devam etti: "Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Hayatım Beşiktaş içinde geçti. Beşiktaş için kavga ettim. Bıçak yaraları bile var. Maçlara gidiyorum, bir şey oluyor; 'Fikret gol gol gol' diye bağırılıyor. İnternet üzerinden gencecik çocukları örgütlüyorlar, 10 kişiyi bağırtıp sosyal medyaya yayıyorlar. 35 senelik üyeyim. Hiçbir taraftar grubuna taviz vermedim. Benim bugüne kadar Beşiktaş'la alakalı 100 liralık menfaatim olmadı."



BEŞİKTAŞ İÇİN SIKINTI ÇEKTİM



Başkan Fikret Orman, görevde olduğu süre içinde kulübüne büyük hizmetler verdiğini ifade etti. Orman, "İlk sene 'Feda' senesi olarak başladık ve zor bir sene geçirdik. Bütün başkanlık sürecimde kimseden yardım istemedim, kimsenin kapısını çalmadım, kampanya düzenlemedim ve bütün bunları Beşiktaş'ın kendi dinamiklerini harekete geçirerek yapmaya çalıştım. Stadımız, gelirimiz yoktu, göçebe gibiydik. Taraftar sayımızı artırdık. Şuan kimseye kırgın değilim. Sadece Beşiktaş'ı düşündük. Demek ki zamanımız doldu" diye konuştu.



BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN SESLERİ



Sezon başından bu yana istediği sonuçlara alamayan Beşiktaş'ta taraftarlar takımın başına Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'ın geçmesi için kampanya başlattı. Başakşehir randevusunda teknik direktör Abdullah Avcı'ya büyük tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, Başakşehir'in 54. dakikada gelen golünün ardından toplu halde 'İstifa' diye tempo tuttu. Taraftarlar ayrıca Avcı'ya göndermede bulunarak, "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor' şeklinde tezahüratta da bulundu.



DORUKHAN'A LİLLE KANCASI



Sezon başında Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı transfer eden Fransız ekibi Lille, gözünü Beşiktaş'ın yetenekli oyuncusu Dorukhan Toköz'e dikti. Sportif direktör Luis Campos'un İstanbul ekibinin Başakşehir ile oynadığı maça gelerek yıldız futbolcuyu izlediği ortaya çıktı. Portekizli sportif direktörün Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'den bilgi aldığı ve Dorukhan'ı takip edeceği belirtildi. 55 yaşındaki sportif direktör, ara transfer döneminde milli futbolcu için harekete geçeceği gelen haberler arasında.