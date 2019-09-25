Menemen'de şok

Ekol Göz Menemenspor'un genç teknik direktörü Ramazan Kurşunlu, takımın son iki haftada aldığı ağır mağlubiyetlerin ardından istifa etti. Kurşunlu, ligde geride kalan 5 maçta 4 puan toplayabildi

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Ekol Göz Menemenspor'da şok bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin genç teknik patronu Ramazan Kurşunlu son iki haftada yaşanan kötü gidişin ardından görevinden istifa etti. İç sahada alınan Akhisarspor ve deplasmandaki Eskişehirspor mağlubiyetlerinin ardından Ekol Göz Menemenspor yönetimi ve Ramazan Kurşunlu'nun yaptığı görüşme sonrası, genç teknik direktörün bu kararı aldığı öğrenildi.



BAŞARILAR DİLEDİ



Büyük başarılara imza atmak için geldiği sarı-lacivertli kulüpten kendi isteğiyle ayrıldığını belirten teknik direktör Ramazan Kurşunlu yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük onur ile görev yaptığım Menemenspor teknik direktörlüğünden istifa ediyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yaşadığımız olumlu, olumsuz olaylarda her zaman yanımızda olan yönetim kuruluna teşekkür ederim. Bundan sonraki müsabakalarda da başta sporcu kardeşlerim olmak üzere bütün kulüp personeline başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.



EVİNDE OYNAYAMADI



Yönetim geçen sezon 2. Lig'de şampiyon olan kadroyu koruyup üzerine takviyeler yapmıştı. Kurşunlu yeni kurulun takımla ligde çıktığı 5 karşılaşmada 4 puan toplamayı başardı. Lige deplasmanda Giresunspor galibiyetiyle başlayan genç teknik adam, evinde Hatayspor ve Akhisarspor'a mağlup oldu. Dış sahada Fatih Karagümrük'ten 1 puan alırken, Eskişehirspor'a boyun eğdi. Menemen İlçe Stadı'ndaki tadilatın yetişmemesinden dolayı taraftar desteğinden yoksun kalarak iç saha maçlarını Atatürk Stadı'nda oynadı.



YÖNETİMİN İLK TERCİHİ LALECİ



Ekol Göz Menemenspor'un yönetimi yeni teknik adam arayışına girişmedi. Yönetim, uzun yıllar futbolcu olarak sarı-lacivertli formayı giyen ve son üç sezon antrenör olarak hizmet veren Cenk Laleci'ye takımı emanet etti. Bu sezona sportif direktör olarak başlayan Cenk Laleci bugün Ziraat Türkiye Kupası maçında Kırşehir'e karşı takımın başında sahada olacak. Sarı-lacivertli kurmayların, Cenk Laleci'nin bir kaç haftalık performansından sonra teknik direktör konusunda son ve kesin kararını vereceği öğrenildi.

GÖRKEM TÜRYILMAZ