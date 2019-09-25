  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Pınar Karşıyaka David John Kennedy'i transfer etti

Pınar Karşıyaka 'i etti

Pınar Karşıyaka David John Kennedy'i transfer etti

25.09.2019, 16:12

Yeşil-kırmızılı ekip, eski oyuncusu 'yi kadrosuna kattı. Daha önce 2017-2018 sezonunda Pınar Karşıyaka'da forma giyen 29 yaşındaki Kennedy, geçen yıl 'da ve 'da takımlarında mücadele etmişti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu ABD'li David John Kennedy'yi transfer etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, Kennedy ile 3+6 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce 2017-2018 sezonunda Pınar Karşıyaka'da forma giyen 29 yaşındaki Kennedy, geçen yıl Avustralya'da Melbourne United ve İtalya'da Umana Reyer takımlarında mücadele etmişti.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pınar Karşıyaka David John Kennedy'i transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN